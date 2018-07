Abbey Dressage results ’06

Abbey Dressage, Fiddington, Glos, results ’06

Prelim 12 (B Humphries) 1, Augermoon (R Butler) 69.6; 2, Budgie (B Smith) 68.8; 3, Red Flag (C Pippard) 65.6. Prelim 16SQ (S Duffy) 1, Budgie 64.5; 2, Herman (N Hare) 55.5. rest eq1, Tigga (S Bailiss) & Red Flag 58; 3, Just Ellie (J Limington) 55.5. nov 24 (B Humphries) 1, Jungle Song (N Hare) 67.78; 2, Alviscott Pasha (M Dell’orbo) 61.85. rest 1, Royal Otto (J Hopkins) 70.74; 2, Huxham Knight Owl (F Wallbank) 64.44; 3, Freckleton Eclipse (H Priest) 58.52. nov 33SQ (S Duffy) 1, Alviscott Pasha 60.69; 2, Jungle Song 57.59. rest 1, Huxham Knight Owl 61.38; eq2, Freckleton Eclipse & Bezique III (S Weatherburn) 55.86. elem 44 (C Hogg) 1, Amo (C Hutton) 70.4; 2, Razzamatazz II (A Mills) 66.4. rest 1 Skikkilds Mardonna (S Robinson) 64; 2, The Joker (J Smith) 60; 3, Sharmon Royal Express (J Webster) 54.8. elem 55SQ (D Wardle) 1, Amo 64.21; 2, Razzamatazz II 63.16. rest 1, The Joker 67.11; 2, Confidential (J Smith) 65.26; 3, Tintern Abbi (D Coulson) 53.95. med 63 (C Hogg) 1, Ka-Ching (P Hutton) 67.24; 2, Lekkerstuck B (G Leverett) 58.28. rest 1, Jethro (A Webb) 64.83; 2, Boldventure Gladstone (E Elkins) 62.76; 3, Broadstone Drambuie (M Rigg) 60. med 69SQ (D Wardle) 1, Pik Feirera (K Mead) 67.88; 2, Ka-Ching 66.67; 3, Fancy That IV (C Green) 66.36. rest 1, Boldventure Gladstone 67.27; 2, Jethro 63.33; 3, Shadow of Doubt (C Dawson) 61.52. adv med 83 (J Harris) 1, Breaston Bandit (J Sole) 65; 2, Manorfields Marquis (N Scivier) 64.69; 3, Pik Feirera 57.5. adv med 86SQ (J Harris) 1, Ka-Ching 66.36; 2, Breaston Bandit 64.55; 3, Elegante II (P Hutton) 63.94.