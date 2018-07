Hickstead driving results, 21 June 2012

Private driving 13.2hh.– 1, J Clayden’s Trindod Wildcat (K Cooper); 2, Mr & Mrs Hurd’s Winmark Archie (L Hurd); 3, S Kerr’s Greenhurst Hope. exc 13.2hh.– 1 & ch, Mr & Mrs M Edmond’s Maylands Magpie (L Edmonds); 2, Mr & Mrs E Elliott’s GWM Duchess Of Monico (J Elliott); 3, J Bulmer’s Monnington Casanova. hackney type.– 1 & res, Osborne Refrigerators’ Hamewith Lochnagar (J Osborne); 2, J Rowe’s Brookeborough Stepping Star; 3, Peters’ Aghaderg Mourinho (C Peters). coster.– 1, G Cordery’s Brynmeillion Defiance. light trade.– 1, C Fountain’s Trixie’s How Do You Like It (T Fountain); 2, Osborne Refrigerators’ Claygate Independence (J Osborne); 3, B Robert’s Rosebarr Albert. supreme trade ch.– 1, Trixie’s How Do You Like It; 2, P Merton’s Kilkee Castle (M Merton). concours d’elegance.– 1, Hamewith Lochnagar; 2, Brookeborough Stepping Star.