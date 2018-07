BDS Wales driving results, 16 August

Non hackney under 13.2hh private driving.— 1 & Welsh res, Miss E Ham’s Crossfield Glory; 2, Dr B M Lewis & Mr W Isaac’s Swchyrhafod Samson (Mrs E Edwards); 3, Mrs S Burrows’ Buttons & Smarties. over 13.2hh.— 1, Mr N Wray’s Ddraiggoch Troy; 2, & show sup, Mr J Bulmer’s Monnington Overture; 3, M D Evan’s Gwarcoed Josey Wales. hackney type private driving.— 1 & show res, Mr J Rowe’s Brookeborough Stepping Star; 2, Mr J Hollister & Mr A Hamilton-Rhodes’ Hartland Red Rocket (Mr A Hamilton-Rhodes); 3, D & M Dix’s Grants Havanna (Mrs S Dix-Avery). young drivers.— 1, Mr & Mrs T. Morris’ Ceristan Barnfield Boy (Miss V Morris); 2, J O’Brien’s Oakmeadow Ben; 3, Mrs A Birch’s Meilen Tornado (Miss R Ralph). open private drive.— 1, Monnington Overture; 2, Hartland Red Rocket; 3, Crossfield Glory. long reining.— 1, Crossfield Glory; 2, Meilen Tornado. single reg Welsh private driving.— 1, Crossfield Glory; 2, Mr M King’s Menai Leo; 3, Ceristan Barnfield Boy. country Vehicle.— 1, Meilen Tornado; 2, Mr P Mander’s Whitson Foula Fred. lady/gentleman whip.— 1, Mr N Burder’s Chigg Suprise (Ms L Selby); 2, Crossfield Glory; 3, Mr D Evans’ Gwarcoed Josey Wales. multiples private driving.— 1 & Welsh ch, Mr & Mrs M Kesans’ Poike & Tarlis (Mr M Kesans); 2, Mrs S Burrows’ Buttons & Smarties; 3, Whitson Foula Fred. concours d’elegance.— 1, Chigg Surprise; 2, Mr G Williams’ Tristar & Peter; 2, Victor (Mr S Kesans); 3, Crossfield Glory. ride & drive.— 1, Menai Leo; 2, Ms C Ree’s Tonto; 3, Mr G Horton’s Finbar Brenin. in hand.— 1, Miss V Hunter-Thomson’s Halloughton Highland Lass. Shetland.— 1, Mr & Mrs D Morris’ Ladbury Mac & Lakehead Starlite (Mrs W Morris); 2, Whitson Foula Fred; 3, Mrs E Matthews’ Missy & Bess. coloured horse.— 1, Mrs E A Purnell’s Commanche Dancer; 2, Mr P Lewis’ Little Paddocks Pippin; 3, Tonto. pleasure driving.— 1, Commanche Dancer; 2, Mr R & P Hopkins’ Flint & Rosta (R Hopkins); 3, Miss J E Purnell’s Commanche Sunset. driven cones.— 1, Crossfield Glory; 2, Ladbury Mac & Lakehead Starlite; 3, Mr G Horton’s Sam The Man. two-wheel exercise vehicle.— 1 & ex veh res, Mr P Lewis’ Little Paddocks Pippin; 2, Mr G, Horton’s Finbar Brenin; 3, Tonto. four-wheel.— 1 & ex veh ch, Ladbury Mac & Lakehead Starlite; 2, Miss A Jones’ Seren Du; 3, Commanche Dancer. young driver exercise vehicle.— 1, Seren Du. novice whip.— 1, Mr G Horton’s Sam The Man; 2, Master J O’Brien’s Oakmeadow Ben. novice horse/pony.— 1, Menai Leo; 2, Finbar Brenin.