Quob Stables, 14 February

QUOB STABLES EC Southampton Hants, 14 February

newcomers 1 & 2, Topper Too & Urion (R Willis); 3, Powerboy II (L Allan). 1.15m 1, Caresse Z (S Hutton); 2, Gina (B Ford); 3, Waikiki Van De Plataan (L Wade). Foxhunter/1.20m 1, Ewerbys Rio II (S Bardell); 2, Wokando (K Doyle); 3, La Borboleta (S Evans). 1.25m 1, Jools Holland (J Kenny); 2, Papachico (S Birch); 3, Mira III (N Swinbank). 1.30m 1, Amoray (B Ford); 2, Fortune De Beaury (M Dorgan). 21 Feb: British novice 1, Flying Flea (C Lee); 2, Class Act (E Ward); 3, Argument II (J Jones). discovery 1, Flying Flea; 2, Casanova II (S Hutton); 3, Bridie Of Kildare (C Souques). adventurer 1, Uropan (J Shears) 2, Corraghe Down (T Priest); 3, Grankissime (N Baker). newcomers 1, Amanta II (T Priest); 2, Detroite (M Goddard); 3, For U (C Corke) 1.10m 1, Bonfire (C Graham); 2, Caresse Z; 3, Wiro (C Flack). Foxhunter/1.20m 1, Olivia Valere (C Graham) ; 2, My Molly Malone (M Goddard); 3, Bonfire II. 22 Feb: jnr British Novice 1, Moonraker Mayfair (A Ford); 2, Bobby (O Martin); 3, Wangfield Royal Princess (H King). jnr 90cm 1,Silken JJ (J Lye); 2, Mitchell Troy Welsh Express (H King); 3, Golden Ashley Hind (I Street). jnr newcomers/1m 1, Joyful (J Dathen)); 2 & 3, Okehurst Little Bow Wow & Pauldarys Pocket Rocket (A Newbery). 1.05m 1, Priddy Isabella (S Antoniou); 2, Wix Blue Magic (N Edwards). jnr Foxhunter/1.10m 1, Silken Shadow (J Lye); 2, Wix Blue Magic. 1.15m jnr 1, Okehurst Little Bow Wow.