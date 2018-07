BSJA results 8-13 October

ARENA UK Grantham, Lincs, 13 October

BARTON EC Bilsborrow, Lancs, 8 October

BARTON EC Bilsborrow, Lancs, 12-13 October

BRYN DERW Bryndefail, Gwynedd, 13 October

DABBS EC Ladybank, Fife, 12 October

DEVON LEISURE EC Fishcross, Alloa, 13 October

DUCKHURST FARM Staplehurst, Kent, 12 October

EXETER EC Poltimore, Devon, 13 October

HAND EC Clevedon, Avon, 12-13 October

LONGWOOD EC Basildon, Essex, 12-13 October

MARKFIELD EC Markfield, Leics, 10 October

MARKFIELD EC Markfield, Leics, 13 October

MEDSTEAD GRANGE EC 12 October

NORTHALLERTON EC Yafforth, Yorks 13 October

PATCHETTS EC Aldenham, Herts 13 October

ROCKHAMPTON EC Berkeley, Glos 13 October

TALK OF THE NORTH Milnrow, Lancs, 11-13 October

WESTFIELD PARK EC Barnsley, S Yorks, 9 October

WIX EC Wix, Essex, 13 October

Charles Owen British Novice 1, Moorhey Tomahawk (R Mason); 2, Jacksons Flight (K Wright). Horse & Hound Foxhunter/1.20m 1, Thornbank Hannah (T Newman); 2, Pavot (E Tough); 3, Rassimme De La Cour (N Martin). Great Leighs Newcomers 1, KC Limelight (S Lowther); 2, Silvano Cable (C Richardson). 1.10m 1, Thornbank Hannah; 2, Bowes To Chesnick (E Tough); 3, Obelix (S Harrison). 1m 1, Rosina Roya (J Martin).

Great Leighs Newcomers/1.10m Open 1, Samarra (L Redfearn); 2, Fine Painting (J Shaw); 3, Intercell (H Bennett). Horse & Hound Foxhunter/1.20m Open 1, Zendry (N Hartle); 2, Medaille D’or (J Shaw); 3, Margaret Rose (J Womersley). 1.25m Open 1, Sunnyside Up (H Bennett); 2, Man of Means (D Clarkson). Charles Owen & Co British Novice 1, Neon (L Redfearn); 2, Troy’s Tempo (R Murray). Equimax Discovery 1, Royd Flash (L Redfearn); 2, Troy’s Tempo. 1m Open 1, Diamond Flush (F Barr); 2, Blacup Shushanna (A Denton).

mini grade C 1, Balnxtie (L Richmond); 2, My Laurel(L Brennan); 3, The Short Straw (N Smith). newcomers 1, Fountaindale (K Grant); 2, Amina (V Wilkins); 3, Carmel De Caprio (M Thompson). 1.15m 1, My Harvest Gold (L Brennan); 2, The Master’s Lady (S Cutteridge). Foxhunter/open 1, Laramee (F Bergendorff); 2, Coeur De Lyon (C Smith); 3, Shannon Shore (L Newman).

11 & under 1, Cafros Golden Dream (R Connor). 128/138cm 1, Again & Again (S Needham); 2, Cairo Gold (J Clayton). JC/JA 1, Foxmill Montana (N Bampton). jnr open 1, Foxmill Montana. jnr British novice 1, Miami Gold (J Davis); 2, Rinetta (J Snape); 3, Gallileo (L Hutchinson). 1m jnr/jnr newcomers 1, Softee Supa Nova (S Needham); 2, That’s A Thing (D Jolliffe); 3, West Flight (H McCabe). jnr Foxhunter/1.10m jnr 1, Gems Pure Genius (V Thornley); 2, Oakvillas Busker (D Jolliffe); 3, Topo Gigio (K Griffiths). JC/JA 1, Blue Icicle (J Bullock); 2, Parkgate Snowstorm (K Clarkson). jnr open 1, Raskells Mull Of Kintyre (D Moseley); 2, Connor’s Classic (V Thornley). 11 & under 1, Dickens (A Kelly); 2, El Sullivan (K Coupe). 90cm jnr 1, Grey Guy (J Harland); 2, Chestnut Wonder (H McCaie); 3, Milvano (S Stokes). winter 128cm 1 & 2, Little Bounce & Dickens (A Kelly). 138cm 1, Grey Guy; 2, Captain Sam (A Kelly). 11 & under 1, Caffros Golden Dream; 2, It’s Tickety Boo (N Jude); 3, Whistlewood Warrior (C Martin). 90cm jnr 1, Chestnut Wonder; 2, Mystic Starlite Express (G Whitaker); 3, Cassie Blue Lady (W Whitaker). winter 128cm 1, Little Bounce; 2, Magic Shadow (O Hilliard). 138cm 1, Again & Again; 2, Captain Sam; 3, Mystic Starlite Express. jnr newcomers 1, Zip Zap (L Hayes); 2, West Flight (H McCaie); 3, Woodside Way (K Cheven). jnr open 1, Breamish Sunburst (H McCae); 2, Woodhouse Half & Half (J Bowman); 3, Malnor Misty Lad (W Whitaker). jnr Foxhunter 1, Zip Zap; 2, Oakvillas Buster. jnr open 1, Jazz Time Caprice (S Duggan); 2, Irish Frost (P Shaw); 3, Germaine (C Smith). winter JC 1, Brickley Boy (K Chevins); 2, Young Charisma (P Sims). JC/JA 1, Spot The Lady (L Ferguson); 2, Foxmill Montana; 3, Regal Mink (J Whitaker). jnr open 1, Foxmill Montana; 2, Rainbow Times (W Whitaker).

Charles Owen British Novice 1, Anique First Light III (D Bonelli Baird); 2, Brave Court (A Bonelli Baird); 3, Monkton Star (K Ritchie). Equimax Discovery 1, Monkton Star; 2, Brave Court; 3, Anique First Light III. Great Leighs Newcomers 1, Disan Crocodile (S Laird); 2, Goodwins King (A Bonelli Baird); 3, Annie Oakley (S Sinclair). RHS Grade C 1, Anique Jemelia (L Bonthrone); 2, Anion (S Linford); 3, North Light II (L Johnstone).

Charles Owen British Novice 1 & 2, Raket & Boy C (J Mincher); 3, Kerplunk (L Burchell). Equimax Discovery 1, Sidson (D Wise); 2, Knock Finn (E Burchell); 3, Good Times Miss-Teeq (M Berry-Robinson). 1m 1, Poetic Justice (R Parris); 2, Happy As A Samboy (L Peacock); 3, Orka C (S Stevens). Balanced Horse Feeds 1.05m Amateur 1, Renkum Valentino (H Minderman); 2, Limes Play It Again (H Broad); 3, Ungaros Jolys (J Rowe). Great Leighs Newcomers/1.10m 1, Renkum Valentino; 2, Business As Usual (A Meredith); 3, Quarry Hack Silver (K Jewell).

85cm 1,Mystic Lady (S Evans); 2, Napoly (J Hamilton); 3, J J Czarina (J Stolper). Charles Owen British Novice 1, Derry’s Pride (C Ralph); 2, Nonix (M Wood); 3, Yew Too (A O’Sullivan). Equimax Discovery 1, Derry’s Pride (C Ralph); 2, Travis (S Evans); 3, Mystic Lady (S Evans). Open 1m 1, Beaujolais (S Mirehouse); 2, My Darling (S Furlong); 3, Wykhams Fancy (H Knowles). Open 1.05m 1, Dereen Rose (J Potter); 2, Ozatown (S Brotherton); 3, The Wright Decision (J Birch). Great Leights Newcomers 1, Pauldarys Tiger Two (C Platt); 2, Grassland Galilieo (L Young); 3, The Stone Fly (Heather Knowles). Open 1.10m 1, The Wright Decision (J Birch); 2, Autumn Gold IV (B Wallace); 3, Business Like (J Marshall).

Charles Owen BritishNovice 1, Moorhey Skippy (A Ashcroft); 2, Moorhey Tomahawk; 3, Mr Macao (S Bolton). Equimax Discovery 1, Lady Chatsworth (E Tough); 2, Malaky Boy (W Long); 3, Wise Guy (Z Eglin). 1.05m 1, Birchwood Bell (S Magennis); 2, Bowes To Chesnick; 3, Rare Team (G Pollard). Horse & Hound Foxhunter 1, Ramone Z (E Staveley); 2, It’s Billy The Kid (L Tough). 1.20m 1, Townhead Robbo (N Martin); 2, San Benito (T Davin). 1.25m 1, Europe K (N Coupe); 2, Sublime (N Martin). 13 Oct: Charles Owen British Novice 1, Milton Paladin (A Bell); 2, Traken Swell (T Fowler); 3, Helsinki Diamond (C Shepherd). Equimax Discovery 1, Rico III (L Creighton); 2, Midnight Hot Spot (K Phillips); 3, Safir (C Kenyon). 1.05m 1, Ryelands Sea Master (N Martin); 2, Rosina Royal (J Martin); 3, Lady Catsworth. Great Leighs Newcomers 1, Kuros Crystal Classic (C Shepherd); 2, Crack Malone (K Phillips); 3, Ryelands Sea Master. Horse & Hound Foxhunter/1.20m1, Townhead Robbo; 2, Star Striker; 3, Niolet (N Jennings). 1.25m 1, Capitalize (A Walker); 2, Huntingtown (N Martin); 3, San Benito (T Davin).

Charles Owen British Novice 1, Los Angeles (L McCallum); 2, Knightsford Jester (B Moore); 3, Kokopelli (K Bevan). Equimax Discovery 1, Ashwood Silver Piper (H Rees); 2, Nieuw Holland (A Edwards); 3, Knightsford Jester. Great Leighs Newcomers/1.10m 1, Dutch Magic (L Daniels); 2, Apollo Manor (C Gupwell); 3, Ashwood Silver Piper. open 1, Honeybrook Collyn (J Storrie); 2, Shimmering Ice (C Edwards). 1.15m 1, Valesco (P Connner); 2, Manjahna (J Storrie); 3, Gleneaskey Flight (R Ash). Horse & Hound Foxhunter/1.20m 1, Copperchip (C Baker); 2, Rockstar (V Eklov); 3, HL Hugo (S Dart). 13 Oct: Charles Owen British Novice 1, Ard Princess (S Elliott); 2, Triple Flight (M Marino); 3, Just Candy (N Purchase). 1.05m amateur ch 1 & 3, Fiddlers Grey & Dutch Whisper (P Baber); 2, Marble Quest (H Ladd). Great Leighs Newcomers/1.10m 1, Nieuw Holland; 2, Ocano S (C Baker); 3, Dragon Kiss (A Edwards). open 1, Countess Fabiola (J Britten). 1.15m 1, Dutch Whisper; 2, Kiehtan (T Kneen); 3, Magoury Star (L Trendell). Horse & Hound Foxhunter/1.20m 1 & 3, Jurius & Nescio J (S Heaven); 2, Countess Fabiola. 1.25m 1, Hallo Mossy (A Edwards); 2, Jurius.

12 & under 1, KYA (D Adams); 2, Carrsbrook Special Edition (K Evans); 3, Here’s Sundance (P Street). sml pony 1, Tullibards Bombers’ (J Emblem); 2, Kosmic King (C Bailey); 3, Kachamski (M Freeman). 128/138cm 1, Gemstone Jet (C Hanson); 2, Finigans Fancy Fred (T Page); 3, Mini Madam (H Windsor). jnr 85cm 1, Hawkswood Havana (C Ramsby); 2, Perrymans Impeccable (C Chapman); 3, Wanda Bewitched (S Frost). BEIB Jnr British Novice 1, It’s Crystal Clear (A Adams); 2, Secret Spectacle (C Ede); 3, Reflex Rashell (C Ramsby). jnr 90cm 1, Perrymans Impeccable (K Ford). Blue Chip Jnr Newcomers 1, Mini Madam (H Windsor); 2, Amberleigh (L White). 13 Oct: BEIB Jnr British Novice 1, Reflex Rashell; 2, Hot Shot (V Hilyard). sml jnr open 1, Perrymans Impeccable. Blue Chip Jnr Newcomers 1, Pitlands Woodside Velvet (K Evans); 2, My Destinee (C Chapman). jnr 1m 1, Perrymans Impeccable;2, Hawkswood Havana. JC/JD 1, B For Beatrix (R Holder); 2, Rolling Rock (L Card). jnr 1.05m 1, Woodlands JF (D Garner); 2, Kiss (C Bailey). Squibb & Davies Jnr Foxhunter/1.10m 1, Heritage Shamal (E Kelly); 2, Woodlands JF.

BEIB Jnr British Novice 1, Deo Volante (J Barker); 2, Magic Moment (H Potts); 3, Galileo (L Hutchinson). jnr star chaser discovery 1, Merriment William (P Mallender); 2, On Red Bull (N Bamford); 3, La Questionaire (S Frost). Kitt Jnr Discovery 1, Colin’s Pride (M A Parkin); 2, Miss Crunchie (D Farnsworth); 3, Rathlee Rainbow (V Broomhead). Blue Chip Jnr Newcomers 1, Pendini (S Green); 2, The Irish Builder (M Elliott); 3, Irish Conneely Queen (L Hayward). jnr open 1, 2 & 3, Gybe Monkey, Sandstorm Tiger & Fagan Bay (S Strawson). Squibb & Davies Jnr Foxhunter 1 & 3, Gybe Monkey & Fagan Bay; 2, What Complaint (D Moseley).

BEIB Jnr British Novice 1, Field Daydreams (R Lock); 2, Red Dwarf Jiva (N Wright); 3, My Misty Blue (S Brean). 90cm jnr 1, Anderson Grey Delight (C Roberts); 2, DJ GoldDigger (D Hughes); 3, Was It Me (H Lowry). Blue Chip Jnr Newcomers 1, Was It Me; 2, Brynteg Caramel Cream (K Chambers); 3, DJ Gold Digger. Squibb & Davies Jnr Foxhunter 1, Bally Golden Girl (K Chambers); 2, Kilmunan Fionn (C Roberts); 3, Anderson Grey Delight. Charles Owen British Novice 1, Highland Gazette (C Stokes); 2, Holly’s Emperor (M O’Connor); 3, Jade De Foicille (C Mathews). Equimax Discovery 1, Rumble In The Jungle (E Pritchard); 2, Rain Dance (S Roberts); 3, Birthday Girl (J Gough-Roberts). Great Leighs Newcomers 1, It’s Rock On Tommy (C Owen); 2, Dragonettes D’Mitia (D Jones); 3, Bally Pukka (T Pritchard). NDS Members Cup 1, It’s Rock On Tommy; 2, In So Far (T Pritchard); 3, SimpsonToo (C Carnall).

Charles Owen British Novice 1, Hollywood Dutch Eclipse (S Laird); 2, Apasha (A Easdon); 3, Covergirl K (G Kennedy). Equimax Discovery 1, Silverado (J Higgins); 2, WS High Rise (M Hendry); 3, Cassie (J Higgins). Great Leighs Newcomers 1, LP Sapphire (L Power); 2, No Telling (F Burgoyne). Horse & Hound/RHS Foxhunter 1, Trigamatic (K Fitzgerald); 2, Cartel (A Hamilton); 3, Light N’ Sassy (K Fitzgerald). Renfrewshire Show Promotions Grade C 1, She’s Our Mare (D Duffin); 2, Diamond Hills (R Gilchrist); 3, Night Lux (D Duffin). 1.20m 1, Aventurine (S Babes); 2, Silver Sir (L Babes); 3, Gavinson (L Power). Jean Gillespie Memorial B&C 1, She’s Our Mare; 2, Iris Du Boulanger (A Bonelli Baird); 3, Culinane Diamond (A Hamilton).

BEIB Jnr British Novice 1, PenstrumblyTruly Perfick (H Jobson); 2, Summer Rowes (L Corney); 3, I’m Just George (N Baker). jnr 85cm 1, Mr Meldrew II (L Clarke); 2, Hopscotch Toffee Pot (H Webb); 3, Tollerhayes Bonxie (N Baker). Blue Chip Jnr Newcomers 1, Woodland Charisma (C Mills); 2, Old Mill Star (H Nuttall); 3, Mighty Max (J Batchelor). jnr 1m 1, Dibberford William (E Foot); 2, Old Mill Star; 3, Bobby Sparrow (J Dunn). Squibb & Davies Jnr Foxhunter/jnr 1.10m 1, Snorter (L Fishwick); 2, Vikings IrishTaggy (J Dunn); 3, Knockmurray Cloud (E Nuttall).

British novice 1, My Tia (E Portas); 2, Money Spider (J Heatson); 3, Symphony (G Turner). mini grade C 1,Bally Che Guevara (E Portas); 2, Aka Jack (D Jenkinson); 3, Forever Grace (B Moult). newcomers 1, May Be True (L Newman); 2, Mine’s A Double (D Burnham); 3, Polleke (G Turner). 1.15m 1, Elmside Orlando (M J Crawford); 2, Paline De Lisse (K Forsythe); 3, Tsunami (K Hussy). Foxhunter/open 1, Shannon Shore; 2, Lamaree (S Jack); 3, Paline De Lisse.

Charles Owen British Novice1, Little Cat (L Dodds);2, My Twylight Star (K Kerr);3, Lady Godiver (D Mewse).Discovery First Round1, Bucanna Boy (E Wright);2, Vandermere (P Dodds);3, Ferndale Regal (S Russell).1.0m Open1, Ferndale Summer (S Blakey);2, Gibside Sarleen (A Mills);3, Mandy’s Lad (J Lishman).Great Leighs Newcomers1, Nearly Not (L McCafferty);2, Grantbourne Landslide (J Little);3, Bowes Tiger Lily (H Swales).1.10m Members Cup1, Ferndale Cleo (A Wall);2, Another Ambition (S Walker);3, Golden Bullion (S Walker).Foxhunter/1.20m Open1, Kelviden’s First (K Fletcher);2, DJA’s Soft Touch (D Mews);3, Quayside Counter (J Dixon).

Charles Owen British Novice 1, Lodewijk (E Izzard); 2, Lady Laura (R Gradeley); 3, Prince Pewn (P Spivey). Equimax Discovery 1, Bajan Bill (T Allin); 2, Sefton Morning Star (Z Capon); 3, Ultra C (K Howell). BSJA National Amateur 1.05m Qualifier 1, Cloverstone (R Singleton); 2, Townstalk (E-J Slater); 3, Calypso Causeway (N Laming). BSJA National Amateur 1.15m Qualifier 1, Ridgeside Destiny (E-J Slater); 2, Lemar (S McTaggart); 3, Clio III (M Jay). BSJA National Amateur 1.20m Qualifier 1, Master Ludo (A Francis Jones); 2, Delta (S Butchart); 3, Gauguin de Tarsy (S McTaggart).

128/138 Handicap 1, Polly Flinders (B Mantel); 2, Pepsi Girl (B Mantel); 3, Rockfield Charm (C Golledge). Winter 128 1, Flickers Fortune (A McCain); 2, Pepsi Girl; 3, Icicle (J Williams). Jnr A4 Speed 1, PollyFlinders; 2, Rockfield Charm; 3, Cockleford Simply Magic (J Goulding).Jnr Newcomers 1, Groveleys Slam Dunkin (D Dunne); 2, Moonstone Mystique; 3; Hamlet (R Hakkaway). JD/JC/JA Handicap 1, Odd Choice (A Williams); 2, Orlando King (K Neath); 3, R Joe (A Hammond). Jnr M Cup 1, Orlando King; 2, Its Shananagins; 3, Odd Choice.

Charles Owen British Novice 1, Shepherd Boy (I Locke); 2, Miss Altitude (M Harris); 3, King’s Comet (L Barrett). Equimax Discovery 1, Rapidash Fire (D Edmundson); 2, Music Man IV (A Peruzzi-Smith); 3, Kirby Klein Harlequin (T Wicks). Great Leighs Newcomers 1, Juno’s Last Edition (A Peruzzi-Smith); 2, Starbrook (F Garrett); 3, Shannondale Showman (S Cronin). NDS Members Cup 1, Sharp Opinion (D Edmundson); 2, Everything But (M Cooper); 3, Grandioso Lad (E Hunter). 1.15m 1, Rusedski (L Newson); 2, Symphony Red (A Peruzzi-Smith); 3, Harbour Lites (L Wrigley). 1.20m/Horse & Hound Foxhunter 1, Grange Guest (C Keeling); 2, Harbour Lites.