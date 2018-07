BSJA results 3-6 January

AREA 39, Addington, Bucks, 6 Jan

BARTON EC, Bilsborrow, Lancs, 5-6 Jan

BLEWBURY CENTRE , Blewbury, Oxon, 6 Jan

EXMOOR EC, Poltimore, Devon, 5-6 Jan

HAND EC Clevedon, Avon, 5 Jan

HURSTBOURNE EC, Whitchurch, Hants, 4 Jan

MARKFIELD EC, Markfield, Leics, 6 Jan

NORTON HEATH EC Blackmore, Essex, 5-6 Jan

PATCHETTS EC, Aldenham, Herts, 5-6 Jan

ROWALLAN ACTIVITY CENTRE, Fenwick, Ayrshire, 4-6 Jan

SOUTH VIEW EC Winsford, Cheshire, 5-6 Jan

THORPE GRANGE Lincoln, Lincs, 6 Jan

THE COLLEGE EC Keysoe, Beds, 6 Jan

WARWICKSHIRE COLLEGE Moreton Morrell, Warks, 5 Jan

mini grade C 1, Say So II (G Turnbull); 2, Oakhill (J Lamin); 3, Kilree Bouncer (B Upton). Newcomers 1, Holmsley Mill (M Potter); 2, Big Ears (D Fairclough); 3eq, Forever Grace (J Moult) & Chivago (L Brennan). 1.15m 1, Big Ears; 2, The Wexford Lady (S Cutteridge); 3, Warren Mischief (M Potter). Foxhunter/open 1, Divines Des Cabanes (D Lampard); 2, Warren Mischief; 3, Contendra (D Lampard).

BEIB Jnr British Novice 1, Love Lace Storm (J Forsyth); 2, Summerhouse Coconut (S Gallop). Blue Chip Jnr newcomers 1, Love Lace Storm; 2, Mexico Tango (J Sorell). jnr members cup 1, Smart As A Dart (M Costello). Charles Owen British Novice 1, Donkey Magic (T Jack); 2, Barny Rebel (R Dixon); 3, Bright Colours (S Baylis). Equiline Horseboxes Novice 1, Comanche (J Robinson); 2, Issy Bell (K Pike); 3, April Special Edition (R A Gush). BEIB Members Cup 1, KE One More Time (K Bevan); 2, Lenora (J Whinnett); 3, Geometric (D Crossman). Horse & Hound Foxhunter 1, KE One More Time; 2, Sabrina C (J Mincher).

HURSTBOURNE EC, Whitchurch, Hants, 4 January

British Novice 1, Snow Leaf (A de Verteuil); 2, Fox II (M Crercur); 3, Home Turn (M Jansen). discovery 1, HIS Lawbreaker (2nd Lt P Adams); 2, Our Man (A McKeowan); 3, Catherston Liberator (M Reid). Newcomers 1, Grafik (M Reid); 2, Catherston Liberator; 3, Cilady Z (A Austin). Members Cup 1, Going To America (R Hook); 2, Mississippi Lady (M Hallion); 3, Retreats Oakey Dokey (K Doyle). Foxhunter 1, Go (A Austin); 2, Rex (M Armstrong); 3, Kindred Spirit (S Lewis). 1.30m 1, Woftan (M Armstrong); 2, Oblio (A Austin); 3, Artic Dromin (S Pharo).

ROWALLAN ACTIVITY CENTRE, Fenwick, Ayrshire, 4-6 Jan

discovery 1, Pall Mall H (A Hamilton); 2, Storm Ahead (A Brown); 3, Nethermuir Zee Tec (M Crockett). Newcomers 1, Mr Springer (L Swinnerton); 2, Ben Loyal (J McGeoch); 3, Irelander (S Hutt). Foxhunter 1, Teddy Bear (A Craig); 2, Mr Springer; 3, Highland Princess (A Craig). 1.20m 1, Sanbucca Baby (A Craig); 2 & 3, La Bonita & Lendall (G Gillespie). 5 Jan: British Novice 1, September Secret (S Lennox); 2, The Do Ron (R Pottie); 3, The Roustabout (N Jamieson). discovery 1, Tully Draw (R Wilson); 2, Adamo America (T Davin); 3, Regal Time (R Wilson). Newcomers 1, Hallo Butterfly (L Babes); 2, Ferrero Rocher (S McKie); 3, Welsh Royal Gold (G Babes). Members Cup 1, Burn Triple Crown (N Warwick); 2, Linnhill (L Power); 3, Show Business (T Davin). Horse & Hound Foxhunter 1, Osarin (S McKie); 2, Simply Cider (I McGeoch); 3, Highland Princess. 1.20m 1, Travis Roma (L Johnstone); 2, San Benito (T Davin); 3, Wright Or Wrong (S Babes). B&C 1, Silvano Van Texel Bos (A Hamilton); 2, Hisopanie (N Warwick); 3, La Bonita. 1.25m 1, Sanbucca Baby; 2, Kanderosa (S Dinning); 3, San Benito. British Novice 1, Dilwys Northern Echo (K Murdoch); 2, Cassie (J Higgins); 3, Pure Genius V (E Stewart). discovery 1, Rockfield Eyre (J Beith); 2, Hallo Butterfly; 3, Dilwys Northern Echo. Newcomers 1, Adamo America; 2, Hairshaws Carousel (A Hamilton); 3, Lowther Glow Bug (J Bowman). 1.10m 1, I Believe (S Laird); 2, Show Business; 3, Wright Or Wrong. Foxhunter 1, Simply Cider; 2, Red Heather (L Cuthbertson). 1.20m 1, Marco III (S Dinning); 2, Midnight Serenade (S Laird); 3, Kanderosa. 1.30m 1, True Braveheart (M Young); 2, La Bonita;3, Kanderosa.

HAND EC Clevedon, Avon, 5 Jan

BEIB Jnr British Novice 1, Just Billy (J Rudge); 2, Roseview Little Love (C Golledge); 3, Forever Eddie II (O Sorrell). Scope Jnr Novice 1 & 3, Dellaglio & Jackson (S Heaven); 2, Miss Liddington (C Mills). Blue Chip Jnr Newcomers 1, KE Just As I Am (C Parsons); 2, Everton Mint (E Akers); 3, Dellaglio. jnr 1.05m 1, Little Harry (S Heaven); 2, Dryscoed Dutch Dream (R Wrey); 3, Vikings Irish Taggy (J Dunn). JC 1, Dryscoed Dutch Dream; 2, AJ’s Dibberford Showtime (J Davis); 3, Dibberford William (E Foot). jnr 1.15m 1, Riverside Dream (C Parsons); 2, Gleneaskey Flight (S Heaven); 3, Canteeny (Z Phillips). jnr intermediate 1, Short Step (Z Phillips); 2, Gleneaskey Flight.

WARWICKSHIRE COLLEGE Moreton Morrell, Warks, 5 Jan

Jnr British Novice 1, Deep Mill Bryony (H Evans); 2, Market Blues (V Meyerding); 3, Sannon Valley Top Tier (M Townsend). Jnr Newcomers 1, Errigal Blaze (Mitchell Costello); 2, Market Blues; 3, Sannan Valley Top Tier. British Novice 1, Eze Suz It (M-A Carpenter); 2, Colwyn Odin (S Evans); 3, My Mr Murphy (A Kimberly). Discovery 1, Shambo Clover (A Clark); 2, Merryn (J Hayward); 3, Calme Z (S Evans). Newcomers 1, Matomic Kitten (B Smith); 2, Mattadora (P Warmoth); 3, The Ambasador (B Smith). 1.15m Open 1, Whisty Branagan (M Moor); 2, Cockleford Mystery (R Moor); 3, Fritz Luke (J Helm). 1.25m Open 1, Lucky Girl (A Thompson); 2, Cockleford Mystery.

BARTON EC, Bilsborrow, Lancs, 5-6 January

British novice 1, Keasden Blossom (RGarvey); 2, Peregrine Million (C Kenyon); 3, Magic Prins (E Tough).discovery 1, Montanna III (E Tough); 2, Mrs Guinness (B Thompson); 3, Silver Sirocco (N Martin). 1.05m 1, Stone Flight (J Fletcher); 2, Mister Macadamia (N Martin); 3, Sandraph (M Felley). newcomers 1, Torina N (M Bunting); 2, Rimke (N Martin). 1, Prins Pablo (V Jefferies); 2, Rarissimmie De La Cour (N Martin); 3, Torina N. 1.20m 1, Kilkenny Diamond (A Pilling); 2, Miss Dominique (M Wood); 3, Crown Alliance (P McKeever). 1.30m 1, Jubilant (D Andrews); 2, Kingston De Morzaine (K Douglas); 3, Crown Alliance. British Novice 1, Sportsfield Patrice (K Mellor); 2, Perseus (A Bolton); 3, Silba Double Dutch (ORobinson). discovery 1, Shady Canadian (M Madon); 2, Silver Sirocco; 3, Daunting Lady (Z Eglin). 1.05m 1, Shady Canadian; 2, Two Wishes (C Shepherd). newcomers 1, Rimke; 2, It’s Ocean Blue (K Tsang); 3, Mondi (C Shepherd). 1.10m 1, Mister Macadamia; 2, Dauntless Princess (C Shepherd); 3, Executive Splash (T Knox). foxhunter 1, Nasti Girl (T Newman); 2, Mossbank Warrior (N Martin); 3, Mr Bobby Knox (R Friend). 1.20m 1, Junies Girl (D Andrews); 2, Sandros Whisker (J Andrews); 3, Thornbank Hannah (T Newman). 1.25m 1, Kingston De Morzaine; 2, Carolla W (J Knox).

EXMOOR EC, Poltimore, Devon, 5-6 Jan

British Novice 1, Havana IV (H Harris); 2, Sea King III (R Frampton); 3, Mr Burlington Bertie (E Gawler). DMS Novice 1 & 2, Jimbo Van Het Provahof & Cornish Affair (J Francis); 3, Gina G (M Brake). Newcomers 1, Flash For Cash (K Bloomfield); 2, Glencarrick (R Kempe); 3, Drumghigha Oskar (J Headford). 1.15m 1, Glenkarma (R Kempe). Bath & West Novice 1, Glenkarma; 2, Drumghigha Oskar; 3, Prince Farn (V Done). Newcomers 1, Just Dan (K Bisson); 2, Hope II (J Tuff); 3, Cuesta (A Edwards). 1.10m 1, Get A Grip (J Rosewell); 2, Llando (E Oakley). Bath & West Grade C/1.20m 1, Animation II (J Rosewell); 2, Get A Grip; 3, Llando. 1.25m 1, Vic De Port Brehay (J Tuff); 2, Hallo Mossy (A Edwards). British Novice 1, Topic III (L Dodgson); 2, Shortridge Mayday (R Gardener); 3, Foxhill III (J Tuff). discovery 1, Little Floozie (N Miller); 2, Miller At Bricky (R Freeman); 3, Master Impy (L Tootell). 1.05m 1, Stormhill Barndance (S Ratcliff); 2, Miller AtBricky.

NORTON HEATH EC Blackmore, Essex, 5-6 Jan

British novice 1, Kino Du Radoux (R Cord); 2, Miss Altitude (M Harris); 3, Mr Frosty II (J Horton). discovery 1, Kino Du Radoux; 2, Colista (T Arnold); 3, La Vie (L Wrigley). 1.05m 1, Country Minstrel (N Tinworth); 2, Claybanks Stella (L Phillips); 3, Harbour Lites (L Wrigley). newcomers 1, Blackstuff Clover Story (G Williams); 2, Moats Ice Maiden (J Wilkins); 3, Bobby Joe (M Lockhart). Foxhunter 1, La Rochelle (G Williams); 2, Monalee (M Lockhart). 1.20m 1, Toytime (P Howard); 2, Raja II (H Stennett); 3, Macepark Ostrov (G Barton). 1.30m 1, Raja II; 2, Caola Du Domaine (J Randall); 3, Toy Time. 6 Jan:novice 1, Eastminster Sailor (D Scott-Garrett); 2, Larking Around (T Halsall); 3, Connor (S Harper). British novice 1, Foxglove Snap Into Action (T Westron); 3, Bog Mystery (M Fursedonn). 1m 1, Kariana (K Harris); 2, Tallulah (K Watts); 3, AJ’s Think Pink (A Walker). discovery 1, Kino Du Radoux; 2, Second Inspiration (D Surrett); 3, Universal Toyboy (V Pepper). 1.05m A4 1, Temple Springer (K Watts); 2, Cavalier Angel (N Hughes); 3, Khakan Fox (R Everett). newcomers 1, El Pouchka (A Oliff).

PATCHETTS EC, Aldenham, Herts, 5-6 Jan

jnr novice Derby 1, Remi-Martel (A Carter); 2, Little Irish Clover (J Clark); 3, Mr Muldoon (R Hawes). jnr open Derby 1, Mr Muldoon; 2, Ashfield Ronda (L Ticehurst); 3, Ivycroft Original (P Street). 6 Jan: novice Derby 1, Rockford Lady (K Wilson); 2, Anarnie (T Burchmore); 3, Zantini Z (S Aston). sml open Derby 1, Flora MacDonald (J Renwick); 2, Quandolero (S Aston); 3, Chief Trooper (S Reeve-Young). open Derby 1, Millbrook (J Renwick); 2, Southerns Major (M Dorgan); 3, Chief Trooper.

SOUTH VIEW EC Winsford, Cheshire, 5-6 Jan

South View Novice 1, Brugel (A Trickett); 2 & 3, Solonique & Highland Hope (C Collins). Blue Chip Jnr Newcomers 1, Pure Shores (C Collins); 2, Cyrus 76 (A Fazakerley); 3, Grand Classe (J Daly). Scope Blue Riband 1 & 2, Nixion & Tripoli (M Watson); 3, No Problem (D Morton). Stable Express 1.15m 1, Mauritius (L Williams); 2, CB Mission (A Fazakerley); 3, Miss Mulberry Hill (I Wynne). Stable Express 1.25m 1, Stable Express Barry Bug (G Glazzard); 2, Bambuk (C Collins); 3, Cashiered (J Mathews). 6 Jan: DMS Novice 1, National Bill (A Trickett); 2, Tenderness (M Rowles); 3, Mr Ramiro (N Pritchard). Scope Adventurer 1, Kingsford Trademark (M Holland); 2, Just Sally (L Barratt); 3, Haughton Rupert (C Thompson). Great Leighs Newcomers 1 & 2, Tripoli & Tiran (M Watson); 3, Astella (L Williams). Stable Express 1.15m 1, Stable Express Sunora’s Son (D Morton); 2, Bujans (C Collins); 3, Kalando (V Bevan). URL & Stable Express 1.25m 1, Gitan D’Inconville (M Watson); 2, Cash Back (G Glazzard); 3, Nixion.

AREA 39, Addington, Bucks, 6 Jan

Newcomers 1, If Only (V Ashworth); 2, Edenside Cavalcado (V Ashworth); 3, Landlord IV (T Goode). 1.10m Open 1, Fallowfield Mr Plod (R Collins); 2, Telstar Born To Do It (S Scott); 3, Little Teddy (N Browne). Foxhunter 1, Hot Ice (M Gatland); 2, Beachline (L Hussey); 3, Kindred Spirit (S Lewis). 1.20m Open 1, Kiss & Tell II (H Treadwell); 2, Telstar Born To Do It (S Scott); 3 Marlene (T Stockwell). 1.30m Open 1, Spring Master (J Wingrave); 2, Fleur De Letang (M Edgar); 3 Parcival (T Stockdale). British Novice 1, California (M Garrard); 2, Just Rafferty (J Thomas); 3, Percolando M (T Stockdale). Bucks Beginners 1= Juanita (J Hanley); 1= Stanhope’s Chivali (I Stewart); 1= Percolando M (T Stockdale); 1= Skyliner (T Arnold); 1= Skipton Mill (S Grimmett); 1= Puzzle’s Playmate (R Gilsenen); 1= Beechfield Triton (D McGlynn); 1= Question Time IV (H Treadwell); 1= Rosgan Fine Echo (J Hanley).

THE COLLEGE EC Keysoe, Beds, 6 Jan

1.05m open 1, Carlow (J Whinnett); 2, No Doubt (J Crippen); 3, Cosmic II (G Lovegrove). Easibed Winter Novice 1, Poucka’s Knight (J Crippen); 2, Temple Phoenix (J Russell); 3, Blarney Spice (C Healey). Great Leighs Newcomers 1, Broadstone Ladybird (N Lightfoot); 2, Xplode (J Bowman); 3, Carbonaro (S Ryan). BEIB Members Cup 1, Lady Calypso (E J Slater); 2, Foxdens Muscadet (R Walker); 3, My Little Soldier (J Shaw). Horse & Hound Foxhunter/1.20m 1, Titus van Euverbraeke (B Wright); 2, Brooks Diamond (T Price).

MARKFIELD EC, Markfield, Leics, 6 Jan

jnr open 1 & 2, New York Spritzer & New York Skyline (L Pavitt); 3, Colton Maelstrom (M Beaumont). JA Winter Classic 1, Colton Maelstrom; 2, Loobeen Shamrock (K Shaw); 3, Hero’s Son (A-J Bravington). jnr open 1, Scarlet Adventure (C Saunders); 2, Garlands Cashman (M Gale); 3, Park Larry (K Forsyth). Kraiburg Jnr Coral 1, Moelgwyn Cavalier (M Elliott); 2, Blue Amber (H Penny); 3, Dibberford William (E Foot). Jnr British Novice 1, Jacko Boy (R Gair); 2, Loobeen Lady (P Dobby); 3, Denmore Lilly (K Bevan). Jnr Newcomers 1, Loobeen Lady; 2, Just Hester (R Prater); 3, Brooklands Flash Dancer (M Gale). winter JC 1, Mulberry Big Ben (R Prater); 2, Mirah Sampson (H Penny); 3, Irish Freestyler (N Slater).

THORPE GRANGE Lincoln, Lincs, 6 Jan

Charles Owen British Novice 1, Master Diamond (T Harrison); 2, Merryford Flamingo (R Buckland); 3, Molly Moo (M Smith). 1m Open 1, Naomi (J Askew); 2, Adantie (C Knowles); 3, Maori (C Curtis). Horse & HoundFoxhunter 1, Warren Mischief (M Potter); 2, Genuine Jack (L Pears); 3, Princewood Maestro (C Curtis). 1.20m Open 1, MIG (A Nemeth); 2, Jamel(L Brennan); 3, Fidibus 56 (R Williams). Blue Chip Dynamic (B & C) Q 1, Uptons Nemera (A Saywell); 2, Mid Nicole (A Saywell); 3, Princewood Maestro (C Curtis). Discovery 1, Peace & Quiet (L Henson); 2, Fred Curtis (L Brennan); 3, Socks Curtis (L Brennan). Great Leighs Newcomers 1, Socks Curtis(L Brennan); =2, Fred Curtis (L Brennan); =2, Riverside Centystage (L Brennan); =2, Lucy Louis (M Vincent).

BLEWBURY CENTRE , Blewbury, Oxon, 6 January

Jnr British Novice 1, Ketchup The Others (F de Giles); 2, Pepe ll (R Nicholls); 3, Miss Moneen (V Lord). Jnr Discovery 1, Three Dog Night (C de Verteuil); 2, Flaxlands Quarryman (H Howse); 3, Ketchup The Others. Blue Chip Jnr Newcomers 1, Magic Marker (N Carpenter); 2, Mountcahill Delta (H Luck); 3, My Queen Bee (V Dance). sml jnr open 1, EJ’s Flanagan (K Grimster); 2, Grey Lace (A Measor); 3, Three Dog Night. Jnr Foxhunter 1, Hadsham Golden Nugget (A French); 2 & 3, Wayside Its A Buzz & Murty’s View (K Grimster). jnr members cup 1, EJ’s Flanagan; 2, Prize Lady (L Mantel); 3, Irish Angel Delight (A Measor).