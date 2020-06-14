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How to deal with summer eye problems *H&H Plus*

Horse & Hound

Guard against sore, scratched or sun-damaged eyes this summer, with advice from Ria Chalder MRCVS

Summer can play havoc with a horse’s eyes, with flies, UV light, pollen and dry vegetation all posing potential risks.

Houseflies (the small, black pest termed Musca domestica) are attracted to the tears produced by a horse’s eyes and can often be seen swarming around the face. As they feed and breed on sewage, animal dung and other waste products, they can transfer bacteria on to the eyes and cause an infection called bacterial conjunctivitis.

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