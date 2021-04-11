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Taking care of the workers: how riding establishments manage their horses *H&H Plus*

Horse & Hound

    • Rebecca Hamilton-Fletcher MRCVS discusses the welfare rules surrounding horses for hire

    RIDING establishments are an integral and much-loved part of British equestrianism. Many of us started our equestrian “journey” at the local riding school, and these establishments play a vital role in ensuring that riding remains accessible to all.

    Even at the best of times, however, managing a riding establishment involves immense hard work with minimal financial return. Covid-19 has added to this somewhat precarious existence.

    As restrictions are lifted, establishments that have survived are preparing for a busy summer. How do these businesses routinely manage the health and welfare of their animals?

    This feature is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (8 April, 2021)

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