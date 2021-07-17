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Common ear problems in horses and how to deal with them

Horse & Hound

    • From hearing and health issues to how they tell a horse’s feelings, Kieran O’Brien MRCVS delves into the outer ear of the horse

    A HORSE has 10 muscles to control ear position and movement, enabling more manoeuvrability than in any other domesticated animal. Each ear is independently mobile and so they can be moved in different directions at the same time.

    These adaptations, combined with highly sensitive hearing, allow what was originally a prey animal to be extremely responsive to approaches by other animals that signal threat – and to locate these threats very precisely.

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    This Vet Clinic feature was first published in 15 July issue of Horse & Hound magazine

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