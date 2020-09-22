{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
William Fox Pitt: ‘Be sensible about your next steps’ *H&H Plus*
Horse & Hound
22 September, 2020 17:00
In his latest exclusive H&H column, top British event rider William Fox-Pitt praises the Burnham Market team for their successful hosting of Britain’s only CCI4*-L class this season, while advising caution...
COMPETITORS felt fortunate to have a four-star long at Burnham Market, the only one in the UK this year. Running it was a serious undertaking by Alec Lochore and his wife Emily and their team at Musketeer, as well as a financial risk, so hats off to them.
Hopefully with a big entry, and no frills, they did better than just making ends meet. The whole team should be very satisfied with how it came together.
Now, it feels like our younger horses have made progress rather than just treading water in 2020. We can move forward to 2021, with everything crossed for our big events.
{"content":"PHA+UGVvcGxlIHdlcmUgY29tcGxpYW50IGFib3V0IGZvbGxvd2luZyBydWxlczsgdGhlcmUgd2FzbuKAmXQgcGFydHlpbmcgaW4gdGhlIGxvcnJ5IHBhcmsuIEl04oCZcyBnb29kIHRoYXQgdGhpcyBpcyB0aGUgY2FzZSwgYnV0IGEgcmVhbCBzaGFtZSBpdCBoYXMgdG8gYmUgc28g4oCTIGl04oCZcyBub3QgZXZlbnRpbmcgYXMgd2Uga25vdyBpdC48L3A+CjxwPkl0IHdhcyBicmlsbGlhbnQgdG8gaGF2ZSB0aGUgZHJlc3NhZ2UgZm9yIHRoZSBmb3VyLXN0YXIgbG9uZyBzZWN0aW9uIGluIHRoZSBtYWluIGFyZW5hLiBBbHRob3VnaCBpdCB3YXMgc3RyYW5nZSB0byBkbyBhIHRlc3Qgd2l0aCBvbmx5IGFib3V0IDEwIHBlb3BsZSB3YXRjaGluZywgdGhlIGxvY2F0aW9uIG9mIHRoZSByaW5nLCB3aXRoIHRoZSBiYW5rIGFuZCBmbGFncywgZ2VuZXJhdGVkIHNvbWUgYXRtb3NwaGVyZS48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjxzZWN0aW9uIGlkPSJlbWJlZF9jb2RlLTMxIiBjbGFzcz0iaGlkZGVuLW1kIGhpZGRlbi1sZyBzLWNvbnRhaW5lciBzdGlja3ktYW5jaG9yIGhpZGUtd2lkZ2V0LXRpdGxlIHdpZGdldF9lbWJlZF9jb2RlIHByZW1pdW1faW5saW5lXzIiPjxzZWN0aW9uIGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lciBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlLXNoYXJldGhyb3VnaCBpbWFnZS1hc3BlY3QtbGFuZHNjYXBlIGRlZmF1bHQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkIHNoYXJldGhyb3VnaC1hZC1oaWRkZW4iPg0KICA8ZGl2IGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lcl9faW5uZXIiPg0KICAgIDx1bD4NCiAgICAgIDxsaSBpZD0ibmF0aXZlLWNvbnRlbnQtbW9iaWxlIiBjbGFzcz0ibGlzdGluZy1pdGVtIj4NCiAgICAgIDwvbGk+DQogICAgPC91bD4NCiAgPC9kaXY+DQo8L3NlY3Rpb24+PC9zZWN0aW9uPjwvcD4KPHA+TW9yZSBob3JzZXMgYXJlIGRvaW5nIDcwJSB0ZXN0cyB0aGlzIHllYXI7IHRoZSB0aW1lIHdl4oCZdmUgYWxsIHNwZW50IHdvcmtpbmcgb24gdGhlIGRyZXNzYWdlIHNob3dzLiBJbiB0aGUgZm91ci1zdGFyIGxvbmcsIGEgc2NvcmUgb2YgMzUgKDY1JSkg4oCTIGhhcmRseSBhIGJhZCBtYXJrIOKAkyBwdXQgeW91IGluIHRoZSBib3R0b20gaGFsZi48L3A+CjxwPkJ1cm5oYW0gTWFya2V04oCZcyBzcHJpbmcgZml4dHVyZSBpcyBrbm93biBmb3IgYmVpbmcgYWJsZSB0byBydW4gd2hlbiBpdOKAmXMgd2V0LCBzbyB0aGVyZSB3YXMgc29tZSBjYXV0aW9uIGFib3V0IHRoZSBnb2luZyBpbiBhIGRyeSBTZXB0ZW1iZXIuIEFsZWMgYW5kIGhpcyB0ZWFtIHdvcmtlZCBpbmNyZWRpYmx5IGhhcmQgYW5kIHRoZXkgcHJvdmlkZWQgdGhlIGJlc3QgZ3JvdW5kIHBvc3NpYmxlLjwvcD4KPHA+VGhlIG1haW4gYXJlbmEgd2FzIHdlbGwgcHJlcGFyZWQgYW5kIHdhdGVyZWQsIHRoZSB3YXJtLXVwIGhhZCBhbHNvIGJlZW4gdHJlYXRlZCBhbmQgd2UgY291bGQgdXNlIHRoZSBzYW5kIGFyZW5hLCB0b28uIE9uIHRoZSBjcm9zcy1jb3VudHksIHdhdGVyaW5nIGluIHRoZSBidWlsZC11cCBmb3N0ZXJlZCB0aGUgZ3Jhc3MgY292ZXIgYW5kIGV4Y2VsbGVudCB3b3JrIHdhcyBkb25lIHdpdGggdGhlIEVxdWl2YXRvci4gQnV0IHdoZW4gc29tZW9uZSBhcyBjb21wZXRpdGl2ZSBhcyA8YSBocmVmPSIvdGFnL3BpZ2d5LWZyZW5jaCI+UGlnZ3kgTWFyY2g8L2E+IHdpdGhkcmF3cyBhbGwgaGVyIGhvcnNlcyBmcm9tIHN0cm9uZyBwb3NpdGlvbnMsIHBlb3BsZSBkbyB0YWtlIG5vdGUuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTMiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+VWx0aW1hdGVseSwgdGhvdWdoLCBpdCB3YXMgZm9yIGVhY2ggcmlkZXIgdG8gYWN0IGFjY29yZGluZyB0byB0aGVpciBwbGFuLCB0aGVpciBhaW0gYW5kIHRoZWlyIGhvcnNlIOKAkyBzb21lIGNhbiBnYWxsb3AgYnJpbGxpYW50bHkgb24gdGhhdCBkcmllciwgZmlybWVyIGdyb3VuZCBhbmQgb3RoZXJzIGRvIGdldCBqYXJyZWQgdXAuIEJ1dCByaWRpbmcgcm91bmQsIHlvdSBjb3VsZG7igJl0IGhlYXIgaG9vdmVzIHJlYm91bmRpbmcg4oCTIHdoaWxlIGl0IHdhc27igJl0IHNwcmluZ3kgb2xkIHR1cmYsIHRoZSBncm91bmQgd2FzbuKAmXQgcHVuaXNoaW5nLjwvcD4KPHA+VGhlIGxvdyB3aXRoZHJhd2FsIHJhdGUgb24gU3VuZGF5LCBqdXN0IHR3bywgd2FzIGEgZ29vZCByZWZsZWN0aW9uIG9mIHRoZSB3b3JrIHB1dCBpbnRvIHRoZSBncm91bmQuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+VGhlIHRyYWNrIGRpZG7igJl0IHdoZWVsIGFzIGlmIHRoZSB0aW1lIHdvdWxkIGJlIGVhc3ksIGJ1dCA0OCUgd2VyZSBpbnNpZGUgaXQsIHdoaWNoIGlzIGEgbG90IGZvciBhIGZvdXItc3RhciBsb25nLiBJdCB3YXMgYSBnYWxsb3BpbmcgdHJhY2sgb24gZmxhdCwgZmlybSBncm91bmQsIHdpdGhvdXQgbXVjaCB0byBzbG93IHVzIGRvd24uPC9wPgo8cD5BbGVjIHdhcyBhd2FyZSBvZiBub3QgdGVycmlmeWluZyByaWRlcnMsIGdpdmVuIHRoZSBsYWNrIG9mIHByZXAsIGJ1dCB0aGUgY291cnNlIGNvdWxkIGhhdmUgYmVlbiBtb3JlIGVkdWNhdGlvbmFsLCB0ZXN0aW5nIGhvcnNlcyBmb290d29yayBhbmQgbmltYmxlbmVzcywgd2l0aG91dCBiZWluZyBiaWdnZXIuIFRoZXJlIHdhcyBhIGp1bXBpbmcgY2xlYXIgcmF0ZSBvZiA3NSUgYW5kIG5vdCBtdWNoIHNoYWtlLXVwIG9mIHRoZSBsZWFkZXJib2FyZC48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNSIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD5PZGRseSwgdGhlcmUgd2FzIGEgaGlnaCByYXRlIG9mIG5vbi1maW5pc2hlcnMg4oCTIDIwJSDigJMgd2l0aCAxMCBlbGltaW5hdGlvbnMsIG1vc3RseSBmb3IgZmFsbHMuIFdlcmUgcmlkZXJzIGEgbGl0dGxlIGNvbXBsYWNlbnQgb3Igd2VyZSBob3JzZXMgdGlyZWQ\/PC9wPgo8cD5JIGRpZCBoZWFyIGNvbW1lbnRzIHRoYXQgeW914oCZZCBiZSBuZXJ2b3VzIGlmIEJhZG1pbnRvbiB3YXMgeW91ciBuZXh0IHN0b3AuIEkgaG9wZSBldmVyeW9uZSB3aWxsIGJlIHNlbnNpYmxlIGFib3V0IHdoYXQgdGhpcyBldmVudCBsZWF2ZXMgdGhlbSByZWFkeSBmb3IsIHJlZ2FyZGxlc3Mgb2Ygd2hhdCBpdCBxdWFsaWZpZXMgdGhlbSBmb3Ig4oCTIGFuZCB0aGF0IHRoZSBsZXNzIGV4cGVyaWVuY2VkIHRha2UgYWR2aWNlIHdoZXJlIG5lY2Vzc2FyeS48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmhvcnNlYW5kaG91bmQuY28udWsvcGx1cy9uZXdzLXBsdXMvYnVybmhhbS1tYXJrZXQtaG9yc2UtdHJpYWxzLWNjaTRsLWZpbmFsLXJlc3VsdHMtNzI1NTQyIj5Jenp5IFRheWxvciBwdWxsZWQgb2ZmIGEgd2luPC9hPiBpbiB0aGUgbG9uZyB3aXRoIGEgZmF1bHRsZXNzIHBlcmZvcm1hbmNlIG9uIE1vbmtleWluZyBBcm91bmQsIGJ1dCAyMCBwZW5hbHRpZXMgYWNyb3NzIGNvdW50cnkgaW4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuaG9yc2VhbmRob3VuZC5jby51ay9wbHVzL25ld3MtcGx1cy9idXJuaGFtLW1hcmtldC1ob3JzZS10cmlhbHMtY2NpNHM4OS1maW5hbC1yZXN1bHRzLTcyNTU1NCI+dGhlIGVpZ2h0LSBhbmQgbmluZS15ZWFyLW9sZCBjbGFzczwvYT4gZGVuaWVkIGhlciB0aGUgZG91YmxlLCB0aG91Z2ggc2hlIHdpbGwgc3RpbGwgbG9vayBmb3J3YXJkIHRvIHRoZSBmdXR1cmUgd2l0aCBIYXJ0YWNrZXIuPC9wPgo8cD5UaGVyZSB3ZXJlIHBsZW50eSBvZiBzbWFydCB5b3VuZyBob3JzZXMgb24gZGlzcGxheSBhY3Jvc3MgYm90aCB0aGUgc2hvcnQgYW5kIGxvbmcgc2VjdGlvbnMg4oCTIFlhc21pbiBJbmdoYW3igJlzIHdpbm5lciBCYW56YWkgRHUgTG9pciwgTmljb2xhIFdpbHNvbuKAmXMgSkwgRHVibGluIGFuZCBTYXJhaCBCdWxsaW1vcmXigJlzIENvcm91ZXQgcGFydGljdWxhcmx5IGNhdWdodCBteSBleWUuPC9wPgo8cD48ZW0+SCZhbXA7SCAyNCBTZXB0IDIwMjA8L2VtPjwvcD4KPHA+Cg=="}
You may also be interested in…
Izzy Taylor and Monkeying Around showjump clear to win the Burnham Market CCI4*-L in September 2020.
Credit: Peter Nixon
Find out how the final day of action panned out in the CCI4*-L at Burnham Market – and why the
Oliver Townend and Cillnabradden Evo on the way to winning the CCI4*-S at Burnham Market 2020.
Credit: Peter Nixon
Find out how the final day of action concluded in the CCI4*-S at Burnham Market – and why this was
Yasmin Ingham and Banzai Du Loir win the eight- and nine-year-old CCI4*-S at Burnham Market in September 2020.
Credit: Peter Nixon
Find out who won the eight- and nine-year-old CCI4*-S at Burnham Market – and why the overnight leader lost her
William Fox-Pitt riding Chaka in the dressage at Burghley 1994.
Credit: Trevor Meeks
‘All my career I had won pink rosettes and best boy awards and suddenly I thought ‘no, I can be
Credit: Peter Nixon
The British event rider on making sure you have enough time, dealing with nerves, taking his mother’s advice and how
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}