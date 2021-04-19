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Kim Bailey: ‘Has Blackmore saved the public’s faith?’ *H&H Plus*

Opinion
Kim Bailey Kim Bailey

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    • Kim Bailey on the National, and why English trainers are in panic mode

    GRAND NATIONAL-winning jockey Rachael Blackmore has brought our wonderful sport back on the front pages of the national newspapers for all the right reasons.

    The sport has suffered a difficult 12 months and Rachael has produced good stories in bucketloads – what she has achieved over the past month is staggering.

    She is a remarkable rider; she takes no prisoners as she is tough and hugely competitive on the racecourse, then charming, shy and understated in post-race interviews.

    This exclusive column is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (22 April, 2021)

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