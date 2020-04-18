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World Class funding from UK Sport secure despite impact of Covid-19 *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

H&H has been told the UK Sport lottery funding, which goes towards developing elite riders for championship success in showjumping, dressage, para dressage and eventing, ‘is secure’ despite the postponement of the Olympics and sport coming to a halt due to the coronavirus...

Positive news from the British Equestrian Federation (BEF) indicates its UK Sport funding is unlikely to be immediately affected by the coronavirus pandemic, provided certain criteria is met.

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