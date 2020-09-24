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Show ring champions of the future crowned *H&H Plus*
Alex Robinson
24 September, 2020 16:57
Riders debut their young stars at the Alternative Westmorland County show at Westmorland County Showground in Cumbria, which marched on with its equine section, and National Pony Society Area 24. Find out who impressed the judges...
EMMA BURROW (née Boardman) and team had a sterling day at the office with their lorry load of new faces, winning five classes from five starts.
Emma started her day with her exciting Welsh section C stallion Popsters Olympic Star winning a strong novice Heritage class. Four-year-old “Roli” was bought directly from breeder Justin Davis as a three-year-old.
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