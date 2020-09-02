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Showing highlights: ‘The best one we’ve ever had’ *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

Team Walker present their next string of top-class horses, while two young sisters reign

The Lands Freestep Novice Show Horse Championship, Dallas Burston Polo Club, Warks

Show horse supremo Robert Walker fielded both supreme placings with Jill Day’s two promising young horses.

His showstopper was the four-year-old middleweight Greenhall Treasure Island (Larry). Bred by Derrie Rothman and by Island Commander, the lovely bay gelding was shown by Dessie Gibson as a two-year-old and his tally that year included the young horse supreme at Royal Dublin.

“He has so much limb and movement but the best thing about him is his brain,” said Robert, who rode Larry to win the novice championship at UK Nationals the week previous. “My wife, Sarah, thinks he could be the best one we’ve ever had.’