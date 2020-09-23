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12 stunning show ring winners from NPS autumn festival

Alex Robinson Alex Robinson

Check out some of these movers and shakers who were crowned at the National Pony Society (NPS) autumn festival held at Vale View Equestrian Centre (20 September).

The show hosted winter finals for those who had qualifed for the NPS spring festival and gave competitors the opportunity to bag early tickets for next year’s championship show.

Which of these stars, both seasoned and novice, would you like to take home?

Don’t miss the full report in next week’s issue of H&H magazine (1 Oct)

Read H&H’s full report from the NPS autumn festival in Horse & Hound magazine, out on Thursday 1 October.

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