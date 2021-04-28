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Understanding and support for whole team key to success *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • Resilience, pressure and wellbeing of riders and all team members were at the agenda at the 2021 Aintree Grand Women’s Summit. H&H finds out what the experts had to say

    UNDERSTANDING and providing the support each person needs to feel and be at their best is crucial for the success of a rider’s whole team.

    The message came as part of the 2021 Aintree Grand Women’s Summit (9 April), with this year’s theme “Sport and Mental Health: A Powerful Relationship”.

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