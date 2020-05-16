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Taking equines to the heart of the international agenda *H&H Plus*
Eleanor Jones
16 May, 2020 11:32
Horse & Hound finds out what positive steps Donkey Sanctuary has achieved on behalf of working equids during its first year of United Nations non-governmental organisation status...
Taking equine welfare to the innermost workings of international government should help improve the lives of both people and horses.
In its first year of having United Nations (UN) non-governmental organisation (NGO) status, the Donkey Sanctuary has taken great strides in pushing its agenda, including hosting an event at UN headquarters.
The charity’s advocacy director Ian Cawsey told
H&H about the sanctuary’s work within the UN’s sustainable development goals, to which all member nations have signed up with the aim of a “better and more sustainable future for all”.
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