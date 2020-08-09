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Spanish endurance chef d’equipe successfully appeals to Court of Arbitration for Sport *H&H Plus*
Becky Murray
9 August, 2020 11:32
The Spanish endurance chef d’equipe suspended for his actions at the 2018 World Equestrian Games has had the sanction reduced by the Court of Arbitration for Sport. H&H looks into the case...
The Spanish endurance chef d’equipe suspended for his actions at the 2018 World Equestrian Games (WEG) has had the sanction reduced – as the Court of Arbitration for Sport (CAS) rules it may be more useful for the equestrian world to have him as involved “as much as possible”.
In February 2019, the FEI Tribunal found Ignasi Casa Vaque, who at the time of WEG was also endurance director and national head FEI vet for the Spanish national federation, deputy chairman of the FEI endurance committee and an FEI official vet, broke rules after the endurance ride was
restarted, then cancelled (news, 20 September 2018).
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