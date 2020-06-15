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Questions raised over use of police horses after recent riots *H&H Plus*
Eleanor Jones
15 June, 2020 19:14
Recent footage of protestors attacking mounted police officers and their horses has given rise to petitions calling for horses to no longer be used in policing. H&H speaks to police representatives and welfare experts to get their views...
Questions have been asked over the future of frontline police horses after three were injured and one became separated from his rider during recent riots.
Petitions calling for the use of horses to be banned in protests – or altogether – have emerged since a horse was caught on camera cantering loose through London after his rider fell, when a small minority attending the Black Lives Matter protests turned violent on 6 June.
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