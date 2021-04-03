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Pony make-up warning and new showing opportunities *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

    • The British Show Pony Society covered a wide range of topics at its first members’ meeting. H&H finds out what members need to know for this season

    SHOWING competitors have been warned against using excessive make-up on ponies, and urged to comply with post-Covid guidelines.

    At the first British Show Pony Society (BSPS) members’ conference on 27 March, officials tackled hot topics also including safety equipment, and opportunities for plaited ponies.

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