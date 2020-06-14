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End of the road for Ponies (UK) owing to legal wrangle *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

The showing society is no longer trading as Ponies Association (UK), following a High Court claim brought by its former chairman and her partner, but will continue under a new name. H&H finds out more about the case...

A major showing organisation has “ceased trading” and transferred its business to a new company following a legal wrangle with a former chairman and her partner.

Ponies Association (UK) closed on 21 May and has transferred to the new company UK Horses & Ponies Ltd on 31 May.

Carol Cooper was a member of P(UK) since its formation in October 1988 and served as chairman from 2017 to 2019. Her partner, Tolga Falahat, joined as a member in 2018. Both memberships were terminated by P(UK) earlier this year.

The High Court claim brought by the pair, dated 7 May, hinged on disputes over the management of the organisation — including whether certain members of the council should legally be allowed to hold the positions they did.

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