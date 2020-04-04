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Operator’s licence warning after rider finds himself in court *H&H Plus*
Becky Murray
4 April, 2020 11:32
The tricky topic of when you need an operator’s licence for a horsebox has raised its head once again. H&H speaks to a rider who unwittingly found himself on the wrong side of the law, as well as the British Grooms Association and DVSA...
Equestrians could be unknowingly breaking the law by transporting horses without an operator’s licence, a recent case has highlighted.
Professional polo player Jack Richardson’s company, JMN Richardson Ltd, was fined at Guildford Magistrates’ Court on 24 February after a DVSA roadside check in September 2019 found the company did not have an operator’s licence.
The business was fined £2,500 and ordered to pay £230 costs and a £250 victim surcharge.
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