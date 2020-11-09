{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Home-bred mare bounces back from severed artery to claim Blue Chip ticket *H&H Plus*
Sarah Radford
9 November, 2020 12:26
Sarah Winterbottom describes her home-bred daughter of Geoff Glazzard’s Why Me as “a tough old bird, who does me proud and never lets me down”
TWO riders combined old and new partnerships to net both of the schedules’
Blue Chip qualifiers at The Grange EC, Devon, and Northcote Stud, Lancashire.
At Northcote, it was Sarah Winterbottom who dominated the Blue Chip Joint RLF power and the 1.25m qualifiers, riding Nediva Z, who she was competing for the first time in two years, and her prolific Dolly V (pictured top), who has come back from a nasty injury sustained while out in the field during the first lockdown.
{"content":"PHA+U2V2ZW4teWVhci1vbGQgTmVkaXZhLCBieSBOb25zdG9wLCBpcyBvd25lZCBieSBBbWFuZGEgV2lsa2luc29uLCB3aG8gaXMgY3VycmVudGx5IG91dCBvZiBhY3Rpb24gd2l0aCBicm9rZW4gcmlicy48L3A+CjxwPuKAnEkgcm9kZSBoZXIgZm9yIGEgd2hpbGUgYXMgYSBmaXZlLXllYXItb2xkLCBidXQgc2hlIGhhcyBvbmx5IGJlZW4gb3V0IGEgaGFuZGZ1bCBvZiB0aW1lcyBpbiB0aGUgcGFzdCB0d28geWVhcnMgd2l0aCBoZXIgb3duZXIs4oCdIHNhaWQgU2FyYWguIOKAnFNoZeKAmXMgbmV2ZXIgZ29uZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBjbG9jayBiZWZvcmUgYnV0IHNoZSBpcyB2ZXJ5IGNhcmVmdWwgYW5kIGhhcyBhIGxvdCBvZiBqdW1wIGZvciBhIDE1LjJoaC7igJ08L3A+CjxwPlNhcmFoIGFsc28gcGFydG5lcmVkIGhlciBob21lLWJyZWQg4oCcYmFieeKAnSBEb2xseSB0byBhIHN1Y2Nlc3NmdWwg4oCcc3dlZXRlbmVy4oCdIGFyb3VuZCB0aGUgMS4yNW0uPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48c2VjdGlvbiBpZD0iZW1iZWRfY29kZS0zMSIgY2xhc3M9ImhpZGRlbi1tZCBoaWRkZW4tbGcgcy1jb250YWluZXIgc3RpY2t5LWFuY2hvciBoaWRlLXdpZGdldC10aXRsZSB3aWRnZXRfZW1iZWRfY29kZSBwcmVtaXVtX2lubGluZV8yIj48c2VjdGlvbiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXIgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZS1zaGFyZXRocm91Z2ggaW1hZ2UtYXNwZWN0LWxhbmRzY2FwZSBkZWZhdWx0IHNoYXJldGhyb3VnaC1hZCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQtaGlkZGVuIj4NCiAgPGRpdiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXJfX2lubmVyIj4NCiAgICA8dWw+DQogICAgICA8bGkgaWQ9Im5hdGl2ZS1jb250ZW50LW1vYmlsZSIgY2xhc3M9Imxpc3RpbmctaXRlbSI+DQogICAgICA8L2xpPg0KICAgIDwvdWw+DQogIDwvZGl2Pg0KPC9zZWN0aW9uPjwvc2VjdGlvbj48L3A+CjxwPlRoZSAxMC15ZWFyLW9sZCBtYXJlIGhhcyBub3RjaGVkIHVwIGFuIGltcHJlc3NpdmUgcmVjb3JkIGluIDEuMzBtcyBhbmQgc3RlcHBlZCB1cCB0byBzb21lIDEuNDBtIGNsYXNzZXMgdGhpcyB5ZWFyLjwvcD4KPHA+VGhlIGdyZXkgZGF1Z2h0ZXIgb2YgR2VvZmYgR2xhenphcmTigJlzIFdoeSBNZSBzdXJ2aXZlZCBhIHNlcmlvdXMgaW5qdXJ5IGR1cmluZyBsb2NrZG93biB3aGVuIHNoZSBzZXZlcmVkIGFuIGFydGVyeSBvbiBzb21lIGZlbmNpbmcuPC9wPgo8cD7igJxTaGUgd2FzIHNuaWZmaW5nIHRoZSBuZWlnaGJvdXJzIG92ZXIgdGhlIGZlbmNlLCBwYXdlZCB3aXRoIGEgZnJvbnQgbGVnIGFuZCBtYW5hZ2VkIHRvIGdldCBpdCBzdHVjay4gSWYgSSBoYWRu4oCZdCBoYXZlIGJlZW4gdGhlcmUgc2hlIHdvdWxkIGhhdmUgYmxlZCB0byBkZWF0aCzigJ0gU2FyYWggc2FpZC48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD7igJxJIGhhZCB0byB3YWl0IGFuIGhvdXIgZm9yIHRoZSB2ZXQgd2l0aCBoZXIgbGVnIGhlbGQgdXAgYW5kIGJ5IHRoZSB0aW1lIHdlIHRyYW5zcG9ydGVkIGhlciB0byB0aGUgc3VyZ2VyeSwgc2hl4oCZZCBsb3N0IHNvIG11Y2ggYmxvb2QgdGhlIHZldHMgc2FpZCBpdCB3b3VsZCBoYXZlIGtpbGxlZCBhIGRvZyBvciBhIGh1bWFuLjwvcD4KPHA+4oCcU2hlIHdhcyBpbiBpbnRlbnNpdmUgY2FyZSBmb3IgYSB3ZWVrIGJ1dCBzaGUgaXMgYSB0b3VnaCBvbGQgYmlyZC4gU2hlIGRvZXMgbWUgcHJvdWQgYW5kIG5ldmVyIGxldHMgbWUgZG93bi7igJ08L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNCIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD48c3Ryb25nPuKAnEEgcHJvcGVyIHdpbm5lcuKAnTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+QVQgVGhlIEdyYW5nZSwgUmFjaGVsIFZpY2FyeSBhZGRlZCB0aGUgRk1CcyBUaGVyYXB5IFN5c3RlbXMgc3RhciBxdWFsaWZpZXIgdG8gdGhlIGV4dGVuc2l2ZSB0YWxseSBvZiB3aW5zIHNoZSBoYXMgc2VjdXJlZCB3aXRoIFNwYXJrbGluZyBJbmR1bGdlbmNlLiBTaGUgYmFja2VkIGl0IHVwIHdpdGggYSBmaXJzdCDigJxjYXJlZXIgd2lu4oCdIGZvciBzaXgteWVhci1vbGQgQ2F2YWxpZXIgQnJhdm8gaW4gdGhlIGRpc2NvdmVyeSBxdWFsaWZpZXIuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+SXQgd2FzIHRoZSB0aGlyZCBjb25zZWN1dGl2ZSB2aWN0b3J5IGZvciAxNS4xaGggU3BhcmtsaW5nIEluZHVsZ2VuY2UsIHdobyBzdGFydGVkIGhpcyBjYXJlZXIgaW4gcG9uaWVzIGJlZm9yZSBtZWFzdXJpbmcgb3V0LjwvcD4KPHA+4oCcSGXigJlzIGxpa2UgYSBwb255IG9uIGhvcnNlIGxlZ3MgYW5kIGhl4oCZcyBhIHByb3BlciBsaXR0bGUgd2lubmVyLOKAnSBzYWlkIDIxLXllYXItb2xkIFJhY2hlbC4g4oCcTm93IGhl4oCZcyBhIGJpdCBvbGRlciB3ZSBsaW1pdCB3aGF0IGhlIGp1bXBzIGEgYml0IG1vcmUsIGFsdGhvdWdoIGhl4oCZcyB2ZXJ5IHNvdW5kIGFuZCBzdGlsbCBsaXZlcyBhbmQgYnJlYXRoZXMgY29tcGV0aW5nLuKAnTwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHA+VGhlIGdyZXkgZ2VsZGluZyBpcyBiYXNlZCB3aXRoIFJhY2hlbOKAmXMgbW90aGVyIE1hbmR5LCB3aG8gaGFja3MgaGltIGR1cmluZyB0aGUgd2Vlay48L3A+CjxwPkNhdmFsaWVyIEJyYXZvLCB3aG8gb25seSByZWNlbnRseSBzdGFydGVkIGp1bXBpbmcgQlMsIHRvcHBlZCB0aGUgZGlzY292ZXJ5IHF1YWxpZmllciBieSBhbiBhc3RvbmlzaGluZyBuaW5lIHNlY29uZHMuPC9wPgo8cD7igJxJIHNheSB0byBtdW0gdGhhdCBoZeKAmXMgdGhlIG5leHQgU3BhcmtsaW5nIEluZHVsZ2VuY2Ug4oCTIGhl4oCZcyBxdWljayBhbmQgY2FyZWZ1bCwgd2hhdGV2ZXIgaGVpZ2h0IHlvdSBqdW1wLOKAnSBSYWNoZWwgc2FpZC48L3A+CjxwPjxlbT5IJmFtcDtIIDUgTm92IDIwMjA8L2VtPjwvcD4KPHA+Cg=="}
.
You may also be interested in…
Credit: Peter Nixon
“I cherish the fact that I was a small part of this special horse’s life.”
“It was just meant to be - we bid and ended up buying him”
Blue Chip Winter Championships 2019
Coolatooder Liath and Eloise Burden
Credit: www.hoofprintsphotos.co.uk
“The team would be doing everything possible to ensure the Blue Chip magic remained”
Credit: JK Riding Photography
Camilla explains how she manages her horses through the winter months
Credit: JK Riding Photography
“I still look like I’ve got breasts, with my airbags; it’s really clever”
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}