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Strong evidence in support of new strangles vaccination *H&H Plus*
Lucy Elder
1 September, 2020 07:03
A study into a new vaccination against strangles provides positive evidence, while eparate research looks into the efficacy of a certain type of strangles testing. H&H looks at the research and gets the experts’ views.
A new
strangles vaccine offers fresh hope of better protecting horses from the disease.
A study into the effectiveness of Strangvac, published in the peer-reviewed journal Vaccine, found “strong evidence” in support of the intramuscular vaccination.
The research team was made up of experts from the Animal Health Trust, the Swedish University of Agricultural Science, Karolinska Institutet and biotechnology company Intervacc, which develops vaccines.
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