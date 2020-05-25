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New owner for Global Champions Tour after major deal resolved in court *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

The multi-million pound deal for the sale of Frank McCourt’s shares in the international five-star showjumping series went before the Netherlands Commercial Court. H&H finds out more about the case...

The Global Champions Tour (GCT) has a new owner, following the conclusion of a legal case involving a multi-million pound deal.

The sale of Frank McCourt’s shares in the international five-star showjumping series and the Global Champions League (GCL) has gone ahead. This follows a question mark over whether the new buyer would go through with the deal in light of the coronavirus pandemic.

Lars Windhorst’s Tennor Group is the new co-owner of the GCT and GCL with founder and president Jan Tops, after an “amicable outcome” was reached with McCourt Global.

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