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International grooms to be registered with and recognised by the FEI *H&H Plus*
Lucy Elder
14 May, 2020 07:12
Despite the cancellation of the 2020 FEI Sports Forum, where the topic was due to be discussed, progress is being made for greater recognition for grooms working in international sport. H&H speaks to FEI president Ingmar de Vos about the plans, and seeks reaction from top British groom Alan Davies and Lucy Katan of the British Grooms Association...
Registration of international grooms is on the cards as the FEI reveals plans to better recognise and support the sport’s workforce.
The topic was to be part of a discussion on grooms at the cancelled 2020 FEI Sports Forum and would mean grooms’ holding FEI registrations, as do vets.
An independent international grooms’ association, recognition of grooms as a stakeholder group at national level, groom representatives at major events and rights and responsibilities of grooms were also on the agenda.
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