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Industry warned as post-Brexit settlement deadline looms *H&H Plus*
Lucy Elder
24 May, 2021 18:05
Those going through the process have told H&H of the complicated nature of the requirements, and urged others not to leave it too late. H&H finds out what the deadline means for the equestrian industry
THE next major Brexit deadline that will affect all corners of the equestrian industry is rapidly approaching.
The deadline for EU nationals who were living in the UK before 31 December 2020 to apply for settled or pre-settled status is 30 June – and those working in the equestrian world are urged not to leave it to the last minute.
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