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Hunting garners support online during coronavirus restrictions *H&H Plus*
Catherine Austen
The hunting community is helping others during this challenging period, while also raising vital hunt funds
The Pembrokeshire hunt’s efforts to fundraise for new kennels are an example of how hunting is using online platforms during movement restrictions owing to the Covid-19 crisis.
John Manners-Bell, chairman of the Pembrokeshire hunt supporters’ club, told H&H planning permission had recently been granted for a new kennels site, just north of Haverfordwest.
“The hunt kennels have been in the same location for a century, and we’ve been aware for some time the lease was coming up and we would have to move,” he said.
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