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Horse traceability is key as competition restarts after EHV-1 outbreak *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

    • Riders must comply with a host of requirements to try to prevent another disease outbreak as internationsl sport starts again in Europe. H&H hears from the FEI and top riders on the new protocols

    ENHANCED traceability of horses is a “key element” in minimising the risk of future disease outbreaks, as international sport returns in Europe.

    Following a six-week shutdown across mainland Europe owing to the EHV-1 outbreak, competition restarted on 12 April with mandatory protocols introduced by the FEI, including temperature recording and testing for EHV-1 at shows with more than 400 horses and overnight stabling, and increased biosecurity (news, 8 April).

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