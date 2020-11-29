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Half-pad use may benefit horses under well-fitted saddles *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

A team of researchers investigated the effect wool, foam and gel half-pads had on horses’ movement, and the pressure created under the saddle, and the results were not entirely as they had expected. H&H speaks to the experts behind the study

USING some types of half-pad under a correctly fitted saddle may have benefits for the horse, a study has found – but use should be discussed with a qualified fitter.

Russell MacKechnie-Guire, Mark Fisher and Thilo Pfau looked at pads made of gel, wool and medical-grade, closed-cell foam, under saddles fitted to industry guidelines.