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New festivals and series on the cards for grassroots eventers *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

British Eventing revealed details of a new novice series and area festivals for grassroots members at its 2020 AGM, as well as sharing news on its finances and the long-running IT project. H&H finds out more...

NEW feature classes aimed at grassroots eventers are on the cards for 2021.

Area festivals at 80, 90 and 100 levels, and a new novice masters series, are in the pipeline for next year.

The news came during British Eventing’s (BE) annual general meeting, held via Zoom on Tuesday (24 November).

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