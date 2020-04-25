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Countryside walkers warned not to feed horses after deaths *H&H Plus*
Eleanor Jones
25 April, 2020 11:11
As an increasing number of people take to the countryside for their daily exercise while lockdown is in place, we seek advice on how to tackle the associated problems from the British Horse Society...
Advice is available to owners concerned that members of the public are feeding their horses during lockdown after a series of injuries, illnesses and fatalities.
H&H has reported online of two horses found dead this month after walkers used their field to picnic in, and an elderly mare and a young gelding who needed emergency vet treatment after they were fed a potato and an unidentified substance respectively. A two-year-old colt suffered serious wounds when gates were left open and a stallion was able to access his field, while another mare – owned by a nurse working 14-hour shifts – was badly injured when her field mates attacked her while walkers were feeding them vegetable peelings.
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