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Concerns raised new endurance rules will backfire on welfare *H&H Plus*
Becky Murray
17 July, 2020 17:20
Forty British riders, officials and trainers have written an open letter to the FEI to raise concerns about new rules that require riders to complete two additional CEI3* (160km) rides in order to qualify for next year’s championships. H&H finds out more...
Concerns surrounding horse welfare in endurance and qualification for the World Championships have been raised as new rules come into play.
On 23 June the FEI announced the 2020 endurance World Championships, due to be held in Pisa, Italy, in September, would be postponed until May 2021 owing to the pandemic. This meant two endurance championships would take place next year, with the Europeans in the Netherlands scheduled for September 2021. New rules came into force on 1 July, including amended qualifying criteria for both championships, requiring riders to complete two additional CEI3* (160km) rides.
In an open letter on 6 July to the FEI, signed by 40 British riders, officials and trainers, it was said the new rules are “not conducive” to improving equine welfare, and will make it prohibitive for nations where endurance is not a professional sport to qualify a team for the championships.
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