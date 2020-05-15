{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Carrying ID on both horse and rider is key, says experts *H&H Plus*
Becky Murray
15 May, 2020 16:17
Calls are being made for riders to carry ID on themselves and on their horse’s saddle, in addition to having ICE information saved on their mobile phones. H&H explains why and what information should be included...
Riders are urged to carry ID on both themselves and their horses when hacking, should anything go wrong – and be aware of the details they should include.
A traffic police officer, who is also a horse owner, said many riders have an “in case of emergency” (ICE) number on their phones, which allows first responders to contact the next of kin, if the phone is working, but that ideally, we should consider wearing armbands, as well as carrying emergency contact information on the saddle.
{"content":"PHA+4oCcV2hldGhlciBhbiBpbmNpZGVudCBpbnZvbHZlcyBzb21lb25lIGVsc2Ugb3IgaXMganVzdCB5b3VyIGhvcnNlIGJlaW5nIHNpbGx5LCBpdCBjYW4gZ28gaG9ycmlibHkgd3Jvbmcs4oCdIFBDIFNhbSBBaW5zd29ydGggb2YgU3VycmV5IFBvbGljZSB0b2xkIDxlbT5IJmFtcDtIPC9lbT4uIOKAnElDRSBpcyBiZXR0ZXIgdGhhbiBub3RoaW5nLCBidXQgcGhvbmVzIGNhbiBiZSBzbWFzaGVkIG9yIHRocm93biBmcm9tIHlvdXIgcG9ja2V0IGluIGEgZmFsbC7igJ08L3A+CjxwPlBDIEFpbnN3b3J0aCBzYWlkIHNoZSByZWNlbnRseSBhdHRlbmRlZCBhbiBpbmNpZGVudCB3aGVyZSBpdCB0b29rIG1vcmUgdGhhbiBhbiBob3VyIHRvIGlkZW50aWZ5IGFuIHVuY29uc2Npb3VzIHJpZGVyLjwvcD4KPHA+4oCcV2UgbmVlZCB5b3VyIG5leHQgb2Yga2lu4oCZcyBuYW1lLCBhZGRyZXNzIGFuZCBwaG9uZSBudW1iZXIs4oCdIHNoZSBzYWlkLiDigJxJdOKAmXMgaW1wZXJhdGl2ZSB0byBoYXZlIHRoZSBkZXRhaWxzIG9uIGJvdGggcGFydGllczsgaWYgaG9yc2UgYW5kIHJpZGVyIHBhcnQgY29tcGFueSBhbmQgd2Ugb25seSBmaW5kIHRoZSBob3JzZSwgd2UgY2FuIG1ha2UgZW5xdWlyaWVzIGFzIHRvIHdoZXJlIHRoZSByaWRlciBtaWdodCBiZS4gSXTigJlzIGFsc28gaW1wb3J0YW50IHRvIGluY2x1ZGUgdGhlIHlhcmQgZGV0YWlscyB0b28sIGlkZWFsbHkgaW4gYSBkb2ctdGFnIG9uIHRoZSBzYWRkbGUgYXMgYSBicmlkbGUgY2FuIGNvbWUgb2ZmIGluIGEgZmFsbC48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjxzZWN0aW9uIGlkPSJlbWJlZF9jb2RlLTMxIiBjbGFzcz0iaGlkZGVuLW1kIGhpZGRlbi1sZyBzLWNvbnRhaW5lciBzdGlja3ktYW5jaG9yIGhpZGUtd2lkZ2V0LXRpdGxlIHdpZGdldF9lbWJlZF9jb2RlIHByZW1pdW1faW5saW5lXzIiPjxzZWN0aW9uIGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lciBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlLXNoYXJldGhyb3VnaCBpbWFnZS1hc3BlY3QtbGFuZHNjYXBlIGRlZmF1bHQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkIHNoYXJldGhyb3VnaC1hZC1oaWRkZW4iPg0KICA8ZGl2IGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lcl9faW5uZXIiPg0KICAgIDx1bD4NCiAgICAgIDxsaSBpZD0ibmF0aXZlLWNvbnRlbnQtbW9iaWxlIiBjbGFzcz0ibGlzdGluZy1pdGVtIj4NCiAgICAgIDwvbGk+DQogICAgPC91bD4NCiAgPC9kaXY+DQo8L3NlY3Rpb24+PC9zZWN0aW9uPjxkaXYgaWQ9ImFwZXN0ZXItNiIgY2xhc3M9ImFwZXN0ZXItZGVza3RvcCBoaWRkZW4iPjwvZGl2PjxzY3JpcHQ+d2luZG93Ll9hcGVzdGVyU2xvdHM9d2luZG93Ll9hcGVzdGVyU2xvdHN8fFtdO3dpbmRvdy5fYXBlc3RlclNsb3RzLnB1c2goeyJpZCI6ImFwZXN0ZXItNiIsImNsYXNzIjoiYXBlc3Rlci1kZXNrdG9wIiwicGxhY2VtZW50IjoiZGVza3RvcCIsInRva2VuIjoiNTg1M2MzMzU4NTQ4ZDY2YzI1Y2RkYjJjIiwiY29udGV4dCI6dHJ1ZSwidGFncyI6IiIsImZhbGxiYWNrIjp0cnVlfSk7PC9zY3JpcHQ+PC9wPgo8cD7igJxObyBvbmUgd2FudHMgdG8gdGhpbmsgYWJvdXQgdGhlIHdvcnN0IGNhc2U7IGlmIHNvbWV0aGluZyBoYXBwZW5zIHdlIHdhbnQgb3VyIGhvcnNlcyBsb29rZWQgYWZ0ZXIsIG91ciBuZXh0IG9mIGtpbiBjb250YWN0ZWQsIGFuZCBhcyBvZmZpY2VycyB3ZSB3YW50IHRvIGRvIHRoYXQgYXMgcXVpY2tseSBhcyB3ZSBjYW4u4oCdPC9wPgo8cD5Ccml0aXNoIEhvcnNlIFNvY2lldHkgZGlyZWN0b3Igb2Ygd2VsZmFyZSBBbGFuIEhpc2NveCB0b2xkIDxlbT5IJmFtcDtIPC9lbT4gaXQgaXMgaW1wb3J0YW50IHRvIGNhcnJ5IElELCBhZ3JlZWluZyB0aGF0IHNhZGRsZSB0YWdzIGFuZCBhcm1iYW5kcyBzaG91bGQgaW5jbHVkZSBhbGwgdml0YWwgaW5mb3JtYXRpb24uPC9wPgo8cD7igJxUaGVyZSBhcmUgYWxzbyBtYW55IG1vYmlsZSBhcHBzIGRlc2lnbmVkIGZvciBlbWVyZ2VuY2llcywgc3VjaCBhcyBXaGF0M1dvcmRzLCB3aGljaCBoZWxwcyBlbWVyZ2VuY3kgc2VydmljZXMgcGlucG9pbnQgeW91ciBzcGVjaWZpYyBsb2NhdGlvbiBieSB1c2luZyBhIHVuaXF1ZSB0aHJlZS13b3JkIGFkZHJlc3Ms4oCdIGhlIHNhaWQuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTMiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+RGViYmllIFNtaXRoLCBmb3VuZGVyIG9mIHRoZSBQYXNzIFdpZGUgYW5kIFNsb3cgcm9hZCBzYWZldHkgY2FtcGFpZ24sIHRvbGQgPGVtPkgmYW1wO0g8L2VtPiBjYXJyeWluZyBJRCBpcyBhIOKAnG11c3TigJ0uPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjxkaXYgaWQ9ImFwZXN0ZXItNyIgY2xhc3M9ImFwZXN0ZXItbW9iaWxlIGhpZGRlbiI+PC9kaXY+PHNjcmlwdD53aW5kb3cuX2FwZXN0ZXJTbG90cz13aW5kb3cuX2FwZXN0ZXJTbG90c3x8W107d2luZG93Ll9hcGVzdGVyU2xvdHMucHVzaCh7ImlkIjoiYXBlc3Rlci03IiwiY2xhc3MiOiJhcGVzdGVyLW1vYmlsZSIsInBsYWNlbWVudCI6Im1vYmlsZSIsInRva2VuIjoiNTg1M2MzMzU4NTQ4ZDY2YzI1Y2RkYjJjIiwiY29udGV4dCI6dHJ1ZSwidGFncyI6IiIsImZhbGxiYWNrIjp0cnVlfSk7PC9zY3JpcHQ+PC9kaXY+CjxwPuKAnFlvdSBjb3VsZCBmYWxsIG9mZiBhbmQgeW91ciBwaG9uZSBtaWdodCBicmVhay4gUmlkZXJzIGhhdmUgdG8gcHJvdGVjdCB0aGVtc2VsdmVzIGFuZCBpdOKAmXMgY3JhenkgdG8gcmVseSBvbiB5b3VyIHBob25lLOKAnSBzaGUgc2FpZC4g4oCcSSBoYXZlIElEIG9uIG15IHNhZGRsZSBhcyBteSB3b3JyeSBpcyBpZiBJIGZhbGwgYW5kIHRoZSBwZXJzb24gd2hvIGNhdGNoZXMgbXkgaG9yc2UgZG9lc27igJl0IGhhdmUgdGhhdCBpbmZvcm1hdGlvbi4gSSBhbHNvIHdlYXIgYW4gYXJtYmFuZC7igJ08L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNCIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD4K"}
You may also be interested in…
Credit: Hamish Mitchell
Emergency services are encouraging all riders to download the what3words free smart phone app
Credit: Huufe app
Riders can report in different categories including road incidents and those involving dogs and cyclists
Credit: BHS and DMBinS
‘We hope our members and the mountain bike community share this video and help educate everyone on how we can all
Library image.
Credit: Lucy Merrell
Working out what insurance you do and don’t need when you’re out and about on the road with your horse
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}