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Business as usual for now despite new EU animal health law *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • Some of the requirements, about which concerns had been raised, have been delayed, while others have been dropped altogether. H&H finds out what this means for the industry

    FEARS new EU legislation would bring with it further disruption and bureaucratic headaches at a crucial time for those moving horses across borders have been tempered.

    Britain’s exit from the EU resulted in a host of new veterinary, customs and horsebox-related requirements and there were serious concerns the new EU Animal Health law that came into force on 21 April would bring even more red tape, including more onerous rules on isolation and residency requirements.

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