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Aston-le-Walls report: Double wins and exciting new prospects on show *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

Kitty King scores a double, with her 2019 European Championships ride Vendredi Biats matched by an up-and-coming star

Aston-le-Walls (3), Northants, 16–20 July

Kitty King reigned supreme across Saturday’s two open intermediate sections. The first of her wins came aboard her 2019 European Championships mount, Vendredi Biats, who led from start to finish in a competitive class, completing on his 22.3 dressage in open intermediate section Q.

“He did everything I wanted quietly and easily and I was happy, especially as he can lack concentration in his first dressage tests back after a break,” explained Kitty of the 11-year-old owned by Diana Bown, Sally Eyre, Samantha Wilson and Sally Lloyd-Baker.