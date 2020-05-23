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What makes a perfect young rider horse? *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

The ideal horse for youth championships does not have to be an elite star, Catherine Austen says, finding that temperament and partnership are as vital as talent

To have represented your country by the age of 21 can symbolise one of two things. It is either the pinnacle – in ambition and achievement – of a sporting career, or a staging-post on the way to bigger things, and over the years plenty of riders in all three main disciplines have fallen into either category.

Whatever the future holds, those who wear that British flag will have demonstrated ability, focus, dedication and a tremendous work ethic. They will also have been riding the right horse. But what is the right horse for an ultra ambitious teenager, and does it differ between eventing, dressage and showjumping?