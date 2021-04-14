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Valegro: ‘A name that will, quite simply, last for eternity’ *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

    • Despite an inauspicious start, Valegro became a household name thanks to his record-breaking performances with Charlotte Dujardin, earning himself a place in history. Polly Bryan charts the story behind the gold medals

    THERE can be no other horse who has done more for his sport than Valegro. Ridden by Charlotte Dujardin, this remarkable gelding – known at home as Blueberry – made history time and time again. From Olympic gold medals to breaking world records for fun, he has done it all – and inspired an enormous, adoring fan base across the world.

    Dressage enthusiasts in their thousands have followed the trio of Valegro, Charlotte and Carl Hester, and their glittering career trajectory. But far fewer will know how close the greatest team that British dressage has ever had came to ending, before it had even got off the ground.

    Carl’s first glimpse of Valegro was as a rising three-year-old at the KWPN stallion show and grading in Ermelo in 2005.

    This feature is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (15 April, 2021)

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