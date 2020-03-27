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The debate over the structure of M&M workers *H&H Plus*

Rebecca Haywood

The mountain and moorland working hunter pony classes are some of the most popular and well contended, but how do competitors really feel about the current system? Rebecca Haywood investigates

Do you have an in-height native pony who is over-height for the mountain and moorland (M&M) working hunter pony classes? This is the question one exhibitor posted on social media that has led to a debate on the current structure of the classes. The current system used in qualifiers for both the Royal International (RIHS) and Horse of the Year Show (HOYS) has been in place since 2013, but a survey launched on Facebook could suggest a shake-up is needed.

Helen Gheorghiu Gould presented a survey to competitors in these classes to gauge how many would like to see a change, how they would implement it and what advantages could be gained.