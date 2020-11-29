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Life lessons: in-hand show horse producer Steve Pitt *H&H Plus*
Alex Robinson
29 November, 2020 15:24
Steve Pitt is a professional show producer and breeder who heads up the Mill House Stud. Horses under his instruction have landed the supreme accolade at Horse of the Year Show and Steve has led many Cuddy in-hand winners. He is renowned for finding ridden stars
I consider my equestrian background to be a well-rounded one. As a young boy I spent most of my time with my father buying and selling horses. He’d often use me as a test pilot for the breakers and we also had a lot of driving horses in. We did a lot of trotting alongside; trotters can move up to 40mph and they taught me how to ride in time with the movement.
I was taught to ride by the late dealer Bob Woolley, and both Bob and my father drilled into me the importance of conformation and soundness in a horse.
As I was small and strong, my first dream was to be a jockey. I have always admired the now retired National Hunt jockey AP McCoy and Flat racer Frankie Dettori. However, my father didn’t push me to pursue my racing career as he was too busy chucking me on to various ponies.
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