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Distance learning: does teaching riders remotely work? *H&H Plus*

Ellie Hughes

Is remote training over video call the way forward, or is it putting horses and riders at risk? Ellie Hughes investigates

Top of Pammy Hutton’s list of pandemic achievements, she reveals, is training Trinidad-based rider Michelle Sabga-Aboud from advanced medium to grand prix in six months – all via Zoom. Thanks to modern technology the Bristol University student, who had been riding at Talland while studying in the UK, has been able to continue progressing under Pammy’s expert eye since being locked down in the Caribbean.

Twelve months ago the idea that you could be perfecting your piaffe more than 4,000 miles away from the person telling you how to do it would have been unthinkable, but events of the past year have made us look anew at everything, including how we train our horses and stay motivated.

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