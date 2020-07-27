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Life lessons: Dressage rider Michael Eilberg *H&H Plus*

The grand prix dressage rider on his jumping background, the importance of standing still and the horse he would love to have back on his yard
Horse & Hound

Michael Eilberg is a British dressage rider who is based in Worcestershire. He was part of the silver medal-winning team at the World Equestrian Games (WEG) riding Half Moon Delphi.

I used to be a showjumper, and didn’t take up dressage until I was about 20 or 21. One of my early riding icons was Germany’s Marcus Ehning; I really admire his riding style and the way he has his horses going, and I wanted to recreate that.

I’ve also always looked up to my dad, Ferdi, who is my trainer now. But before I switched disciplines it was actually my mum, Geri, who was a great supporter of my jumping career.