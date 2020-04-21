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Horse & Hound’s definitive guide to show pony classes *H&H Plus*

Tricia Johnson Tricia Johnson

In the first of a new online series, Tricia Johnson explains why the British show pony remains the envy of the world, what it takes for a pony to succeed and shares exclusive insight from top judges on what they will – and won’t – forgive...

The British show pony, one of the longest-established showing categories dating back to the 1920s, is alive, well and indeed flourishing.

More than six decades after providing the inspiration for the society which bears its name (British Show Pony Society (BSPS)), the ‘children’s riding pony’ — as it is usually described in schedules — is still the envy of the world.

Show pony classes are held at all levels, ranging from “fun” local or riding club shows right up to the championship peaks at Horse of the Year Show (HOYS) — where they have been part of the schedule since the show’s inception in 1949 — and the Royal International Horse Show (RIHS), which began in 1907.

Classes are held at most major county and society area shows too, with some very old and much-cherished trophies on offer for section champions. The BSPS summer championships have a particularly impressive trophy collection on offer with some cups dating back to 1949.

Credit: The British Show Pony Society

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