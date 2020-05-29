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From the H&H archives: At home with Carl and Charlotte *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

First published in Horse & Hound in 2018, this exclusive Access All Areas feature with Carl Hester and Charlotte Dujardin saw H&H’s dressage editor Polly Bryan catch up with pair ahead of the World Equestrian Games in Tryon...

It’s 11am on a drizzly Monday morning in March, and I am in my element. I’m sitting in a cosy corner of Carl Hester’s airy indoor arena, 10 dogs snoozing in their beds at my feet, watching Carl and Charlotte Dujardin schooling two of their star horses.

Outside, the leafy exterior of Carl’s Gloucestershire base is serene, trees dripping gently in the aftermath of the overnight downpours, but inside the yard and indoor school complex, there’s a buzz of organised activity.

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