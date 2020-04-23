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H&H exclusive: showjumping legend Rodrigo Pessoa on his Olympic ambitions *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

Brazil’s 2004 Olympic champion Rodrigo Pessoa talks to Pippa Roome about giving up his Irish performance management role to return to the competitive fray and target Tokyo

“I hate it. I hate it. From day one, I hated it.” Rodrigo Pessoa’s sudden intensity takes me by surprise. Until now, sitting chatting in the VIP area at the Palm Beach Masters in Florida, having just been third in a class, he has seemed a laid-back kind of guy.

But when I ask the Brazilian’s thoughts on the new Olympic format of three riders to a team, which will be used in Tokyo next year, I can see the passion which has made him one of the best riders in the world – world and Olympic champion, three-time winner of the World Cup Final and more.

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