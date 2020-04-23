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H&H exclusive: showjumping legend Rodrigo Pessoa on his Olympic ambitions *H&H Plus*
Pippa Roome
23 April, 2020 09:00
Brazil’s 2004 Olympic champion Rodrigo Pessoa talks to Pippa Roome about giving up his Irish performance management role to return to the competitive fray and target Tokyo
“I hate it. I hate it. From day one, I hated it.” Rodrigo Pessoa’s sudden intensity takes me by surprise. Until now, sitting chatting in the VIP area at the Palm Beach Masters in Florida, having just been third in a class, he has seemed a laid-back kind of guy.
But when I ask the Brazilian’s thoughts on the new Olympic format of three riders to a team, which will be used in Tokyo next year, I can see the passion which has made him one of the best riders in the world – world and Olympic champion, three-time winner of the World Cup Final and more.
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Credit: Getty Images
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