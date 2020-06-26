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H&H interview: Irish dressage rider Kate Dwyer *H&H Plus*
Polly Bryan
26 June, 2020 12:00
Ireland’s dressage star tells Polly Bryan about her love for the part-bred Shire who’s winning at CDI5* and excitement at Ireland “joining the Olympic party”
Kate Dwyer may be one of the few dressage riders in the world who can say that 2020 has yielded great things. At one of the last international shows to take place before the coronavirus pandemic took hold, the Al Shaqab CHI5* in Doha, Qatar, Kate and her remarkable partner, the 14-year-old Snowdon Faberge, scored their first ever international win. They also made history for Ireland by becoming the first Irish combination ever to win a CDI5* grand prix special.
It wasn’t Kate’s first history-making moment, either. In 2019, she and “Fabio” were part of the Irish quartet dubbed “the girls in green”, who memorably secured their country’s first ever dressage team place at the Olympics. It’s not bad going, especially for a horse that Kate has recently learned is part-bred Shire.
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