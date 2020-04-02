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H&H Hero to Hero: Scott Brash and Nick Skelton *H&H Plus*

Jennifer Donald Jennifer Donald

Scott Brash grew up watching Nick Skelton and went on to win team gold alongside his hero at London 2012. In this article, first published in Horse & Hound‘s 135th anniversary issue, Scott grabs a moment with the reigning Olympic champion to chat through some of life’s biggest questions...

Scott: Your book Only Falls and Horses was a big inspiration to me growing up and made me realise that showjumping was what I wanted to do. Who inspired you growing up?

As told to Steven Wilde and Jennifer Donald

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