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Goodnight – Tessa Waugh’s hunting diary: a spectacular misjudgement *H&H Plus*
Tessa Waugh
18 August, 2020 16:24
Tessa Waugh underestimates trusty Rusty’s summer energy levels, as the 12.2hh scatters the hounds like skittles on his seasonal hound exercise debut in an inadequate snaffle...
How many of life’s cock-ups begin with the words, “You’ll be fine?” These were the words coming out of my mouth as we tacked up Rusty for hound exercise yesterday, noting a bit too late that he didn’t have his pelham and curb chain on, just the snaffle. Alec is bigger now. I figured that he wouldn’t have any trouble controlling the chunky 12.2hh on what is basically just a glorified hack.
No doubt there will be (sensible) people reading this and shaking their heads vigorously at this spectacular misjudgement, but I was still thinking about Rusty’s summer incarnation; grass-obsessed kick-along who can barely raise the energy to walk in from the field – you have to drag him – let alone trot. I watched Alec load him on to the lorry and walked down to the field to get Jim.
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