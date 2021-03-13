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Golden Miller: the five-time Cheltenham Gold Cup winner who was the product of parents who never won a race *H&H Plus*

Horse & Hound
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    • The only horse ever to have won the Gold Cup and the Grand National in the same year, Golden Miller enjoyed a massive public following in the 1930s, says Julian Muscat

    Golden Miller’s origins

    Bay gelding, foaled 1927
    By Goldcourt out of Millers Pride, by Wavelets Pride
    Owner: Miss Dorothy Paget
    Trainers: Basil Briscoe, Owen Anthony
    Breeder: Laurence Geraghty/
    Julius Solomon
    Jockeys: Ted Leader, Billy Stott, Gerry Wilson, Evan Williams

    Golden Miller is the product of parents who never won a race between them. His sire, the unraced Goldcourt, stood at a fee of five guineas while his dam, Millers Pride, was a hunter who graduated to racing under Rules, where she was placed.

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