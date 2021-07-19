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Frankel – an incredible tale of an unbeaten horse and his legendary trainer

Horse & Hound

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    • Of all Flat racing’s stars, Frankel surely shines the brightest. The unbeaten son of the late, great Galileo “sustained” his trainer Sir Henry Cecil as he reached the end of his life. Julian Muscat tells Frankel’s incredible tale...

    Frankel was a racehorse for the ages, an equine comet who scorched the turf over which he galloped with a distinctive blend of power and grace. Yet he was only half of the story.

    Although the colt’s unblemished record speaks for itself, his tale is umbilically connected to the man who trained him. Sir Henry Cecil was on the ropes before Frankel arrived at his Warren Place stables in January 2010. The former Titan of his trade was beset by a virulent stomach cancer and the concomitant belief among his owners that he was spent. The man with 24 British Classic winners to his name had surely trained his last.

    Frankel was Sir Henry’s final flourish in a heart-warming show of defiance from the man whose life outlasted Frankel’s racing career by just nine months. Some maintained that the stress of training such a great racehorse was also killing him but his wife insisted otherwise.

    “I think Frankel sustained Henry,” says Jane Cecil. “I think the challenges helped to keep him alive.”

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